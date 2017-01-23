Jet Fadıl yine işbaşında!

Jet Fadıl mahlaslı işadamı Fadıl Akgündüz, yaklaşık bir yıldır cezaevinde. Ancak yönetim kurulu başkanı olduğu Capricegold’ ile ilgili hala boş durmuyor. Silivri'den de olsa işleri yönetiyor. Cumhuriyet Gazetesi'nden Aykut Küçükkaya'nın haberine göre, Didim’deki Capricetermal’in genel kurul kararlarına göre Jet Fadıl’la birlikte yargılanan yeğen Mehmet Salih Obut, şirketin müdürlüğünü cezaevinde bıraktı. Şirketteki hisseler el değiştirirken; şirket yönetimi ailenin başka bir üyesine devredildi.
Avrupa’da ve Türkiye’de binlerce mağdur yaratan Fadıl Akgündüz, Bayrampaşa’daki Capricegold ile Maldivler’deki Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projelerinde, devre mülk satışı yapılan 349 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla yeğeni Mehmet Salih Obut’la birlikte tutuklu yargılanıyor.
Tedbir şart
Jetpa mağdurlarının avukatı Dr. Acun Papakçı şu değerlendirmeyi yaptı:
“Mehmet Salih Obut hakkında Caprice şirketlerinde dolandırıcılık yapıldığı suçlaması ile dayısı Fadıl Akgündüz ile birlikte ceza davası açılmıştı. Şu an kendisi cezaevinde bulunuyor. Son günlerde Caprice şirketlerinin devirlerinin mal kaçırma amacıyla yapıldığını düşünüyoruz. Takip ettiğimiz davalarda Caprice şirketlerinin mal varlığı üzerinde ihtiyati tedbir kararı uygulanmasını talep etmemize rağmen taleplerimiz gerekçe gösterilmeden reddediliyor. Capricegold davasında mahkeme heyeti Akgündüz ve Obut’un tutukluluğuna yapılan itirazı reddetti. Mahkemenin son derece isabetli olarak suç işlendiğine somut delillerin var olduğuna kanaat getirdiği açık. Mahkemenin, işlendiği iddia edilen dolandırıcılık faaliyeti nedeniyle elde edilmiş mal varlıkları hakkında kanunlar uyarınca tedbir kararı vermesi gerekiyor.”
Neden hapiste?
Akgündüz’ün Silivri Cezaevi’ndeki tutukluluğu sürerken Ticaret Sicil Gazetesi’nde mağdurlar açısından tartışma yaratacak bir ayrıntı yer almıştı. Ticaret Sicil Gazetesi’ndeki ilana göre Capricegold Otelcilik’in yönetim kurulu üyeleri Memet Fadıl Akgündüz, kardeşi Birsen Akgündüz ve annesi Zekiye Akgündüz 16 Aralık 2016 tarihinde genel kurul toplantısı yapılmasına karar verdi. Genel kurulla ilgili ilanda yer alan gündeme göre Akgündüz ailesi son iki yılla ilgili icraatlarını oyladı, iki yıllık dönemi ibra ederek akladı. Akgündüz’le birlikte hapis yatan yeğen Mehmet Salih Obut’un da tıpkı dayısı gibi cezaevindeyken Capricetermal’in genel kurulunu topladığı ortaya çıktı. 8 Kasım 2016 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi’ne göre genel kurulda 3 farklı karar alındı. Yeğen Obut’un ablası Nurdan Atağan şirketteki 4 bin adet hissesiyle, 100 bin TL’lik nakit sermayesini eşi Erdinç Atağan’a devretti. Hem Nurdan Atağan’ın hem Mehmet Salih Obut’un müdürlük görevleri sona erdirilirken şirketin tek ortağı ve müdürü Erdinç Atağan oldu.
İşte ikamet adresi
Kararların alındığı tarihte halen Silivri Cezaevi’nde Jet Fadıl Akgündüz’le birlikte tutuklu olan Mehmet Salih Obut’un ikamet adresinin İstanbul’daki Jetkent Blokları olarak gösterilmesi dikkat çekti.
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Jet Fadıl yine işbaşında!
Jet Fadıl mahlaslı işadamı Fadıl Akgündüz, yaklaşık bir yıldır cezaevinde. Ancak yönetim kurulu başkanı olduğu Capricegold’ ile ilgili hala boş durmuyor. Silivri'den de olsa işleri yönetiyor. Cumhuriyet Gazetesi'nden Aykut Küçükkaya'nın haberine göre, Didim’deki Capricetermal’in genel kurul kararlarına göre Jet Fadıl’la birlikte yargılanan yeğen Mehmet Salih Obut, şirketin müdürlüğünü cezaevinde bıraktı. Şirketteki hisseler el değiştirirken; şirket yönetimi ailenin başka bir üyesine devredildi.
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