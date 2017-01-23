23 Ocak 2017 Pazartesi25 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:46Güneş 08:15Öğle 13:23İkindi 15:53Akşam 18:17Yatsı 19:41
    • -1°C Adana
    • 2°C Adıyaman
    • -5°C Afyon
    • 2°C Ağrı
    • -2°C Amasya
    • -3°C Ankara
    • 3°C Antalya
    • -6°C Artvin
    • 3°C Aydın
    • -3°C Balıkesir
  • BIST: 83.067 0.93
  • Altın: 146,538 0.01
  • Dolar: 3,7912 -1.01
  • Euro: 4,0490 -0.54

ABD, Türkiye'nin dibinde üs kuruyor

»
ABD, Türkiye'nin dibinde üs kuruyor
ABD, Türkiye'ye yakın kesimde Dırbesiye-Haseki arasında dördüncü askeri üssü inşa etti. Üsse 800 ABD komandosunun konuşlandığı ileri sürüldü.
ABD, Türkiye'nin dibinde üs kuruyor ABD, Türkiye'nin dibinde üs kuruyor ABD, Türkiye'nin dibinde üs kuruyor

 

Terör örgütü PYD'nin Menbiç'te denetim sağlaması ve DAEŞ'in El Bab'dan çıkarılması harakatına hava desteği vermemesi nedeniyle Türkiye'nin tepkisini çeken ABD, iki ülke arasında gerilimi arttıracak yeni bir adım attı.

ROJOVA'DA ASKERİ ÜS

Irak Kürdistan Bölgesel Başkanı Mesut Barzani'ye yakın yayın yapan BasNews internet sitesi, ABD'nin Mardin'in Kızıltepe ilçesi karşısında yer alan Rojava'nın Dırbesiye ilçesi ile Haseki ilçeleri arasında yeni ve kapsamlı bir askeri üs kurduğunu duyurdu. Haberde, yeni ABD üssünün Hesekê’nin kuzey batısında Dirbesî- Hesekê yolu üzerindeki Tibeyder köyünde kurulduğu belirtildi. 

800 ABD KOMANDOSU KONUŞLANDIRILDI

Askeri üsse 800 Amerikan komandosunun yerleştirildiği, bu kapsamda DSG'nin güçlerinin bir kısmını bölgeden çektiği ifade edildi. Kaynağın aktardığına göre, kurulan ABD askeri üssünün, Rakka ve Deyrezor operasyonuna katılan DSG güçlerine destek verme amacı taşıyor.

İNCİRLİK'E ALTERNATİF Mİ?

Rojava'daki yeni üssün, Adana'daki İncirlik üssünün tartışmaya açılması ve kapatılmasına yönelik tepkilerin çoğalması sonrasına denk gelmesi dikkat çekti. ABD’nin Rojava'da petrol bölgesi Rimelan, Eyn İsa ve Kobane’nin Sibat bölgelerinde de askeri üsleri bulunuyor. Sibat köyü ve Rimelan’daki üsler daha çok hava üsleri olarak kullanılyor.

MİLLİYET

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Suriye'nin PKK'ya desteği CIA belgelerinde ortaya çıktı!Suriye'nin PKK'ya desteği CIA belgelerinde ortaya çıktı!Türkiye'ye karşı savaş açan Ermeni terör örgütü ASALA ile PKK'ya Suriye'nin verdiği destek 1983 yılındaki CIA belgelerine de yansımış.
ABD, Türkiye'nin dibinde üs kuruyorABD, Türkiye'nin dibinde üs kuruyorABD, Türkiye'ye yakın kesimde Dırbesiye-Haseki arasında dördüncü askeri üssü inşa etti. Üsse 800 ABD komandosunun konuşlandığı ileri sürüldü.
İşte FETÖ'nün ''iflas erteleme'' oyunu!İşte FETÖ'nün ''iflas erteleme'' oyunu!FETÖ'ye bağlı şirketlerin iflas erteleme yoluyla mal kaçırdığı ortaya çıktı.
İstanbul'a Ankara'ya kar geliyor!İstanbul'a Ankara'ya kar geliyor!İstanbul ve Ankara için kar yağışı uyarısı geldi. Türkiye yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor.
Jet Fadıl yine işbaşında!Jet Fadıl yine işbaşında!1 yıl önce nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanan Jet Fadıl mahlaslı iş adamı Fadıl Akgündüz, hapiste de boş durmadı.
Ali Ünal her şeyi bir bir itiraf ettiAli Ünal her şeyi bir bir itiraf etti15 Temmuz darbe girişiminin ardından ağustos ayında tutuklanan eski Zaman gazetesi başyazarı Ali Ünal, itirafçı olmak istedi.
  • 4 yeni KHK yayımlandı23 Ocak 2017 Pazartesi 08:26
  • Kimlik alacaklar için önemli uyarı23 Ocak 2017 Pazartesi 08:20
  • 4 yeni KHK yayımlandı23 Ocak 2017 Pazartesi 07:23
  • FETÖ Afrika’yı tehdit ediyor23 Ocak 2017 Pazartesi 07:22
  • İzmir'de silah sesleri22 Ocak 2017 Pazar 23:23
  • Siirt'te zırhlı araca roketli saldırı girişimi22 Ocak 2017 Pazar 23:20
  • Van'ın Başkale İlçe Belediyesi'ne kayyum atandı22 Ocak 2017 Pazar 21:51
  • Orduya milli bir teçzihat daha!22 Ocak 2017 Pazar 21:48
  • AK Parti'ye saldıran terörist ölü ele geçirildi22 Ocak 2017 Pazar 21:46
  • "Köy köy gezerek anlatacağız"22 Ocak 2017 Pazar 21:22
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri