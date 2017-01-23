23 Ocak 2017 Pazartesi25 R.Ahir 1438
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Al Masdar: Bağdadi hava saldırısında yaralandı

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Al Masdar: Bağdadi hava saldırısında yaralandı
DEAŞ lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin, Irak'ta operasyonların devam ettiği Musul yakınlarındaki hava saldırısında yaralandığı öne sürüldü.
Al Masdar: Bağdadi hava saldırısında yaralandı Al Masdar: Bağdadi hava saldırısında yaralandı Al Masdar: Bağdadi hava saldırısında yaralandı

DEAŞ'in Rakka veya Musul'da yaşadığı tahmin edilen lideri Ebubekir el Bağdadi'nin Irak'ın PKK kontrolündeki Sincar kenti yakınlarındaki el Baac'a yönelik hava saldırılarında yaralandığı iddia edildi.

Al Masdar portalına dayandırılan habere göre, Bağdadi'yi hedef aldığı öne sürülen saldırının ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon tarafından mı, yoksa Irak tarafından mı gerçekleştirildiği bilinmiyor.

Al Masdar, söz konusu haberinde iddiaları henüz teyit edemediklerini de belirtti. El Baac, IŞİD'in Irak'ta Musul ve Telafer'den sonra en büyük üçüncü merkezi.

DAHA ÖNCE DE ÖLDÜĞÜ VE YARALANDIĞI DUYURULDU

Bağdadi'nin 2015 Nisan ve 2016 Haziran aylarında da operasyonlarda yaralandığı haberleri gelmiş, ancak haberler teyit edilememişti. Yİne 2016 yılında Bağdai'nin öldüğüne dair iddialar ortaya atılmış ancak ABD ve koalisyon, haberleri doğrulayamamıştı.

SES KAYDI YAYINLANMIŞTI

Uzun süredir görüntülü mesaj yayınlamayan Bağdadi'ye ait olduğu öne sürülen bir ses kaydı, örgüt tarafından geçtiğimiz Kasım ayında internetten yayınlanarak, öldüğü yönünündeki iddialara cevap verilmişti.

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