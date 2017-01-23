Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen DHKP-C'li Bilgehan Karpat'ın çantasında, bir el bombası, tabanca, kalaşnikof tüfek ve çok sayıda mermi ile sahte kimlik ele geçirildiği öğrenildi.
İSTANBUL'DAKİ SALDIRILARA KATILDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü binası ve AK Parti İl Binası'na yönelik lav silahlı saldırı ile ilgili aranan DHKP-C'li Bilgehan Karpat, Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda ölü olarak ele geçirildi.
ÇANTASINDAN CEPHANE ÇIKTI
Operasyonun ardından polis ekiplerinin Karpat'ın kaldığı baraka ve çevresinde yaptığı incelemede ele geçirilen çantadan bir el bombası, tabanca, kalaşnikof tüfek ve çok sayıda mermi ile sahte kimlik çıktığı öğrenildi.
23 Ocak 2017 Pazartesi25 R.Ahir 1438
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Ölü ele geçirilen DHKP-C'linin çantasından cephane çıktı
Tekirdağ'da polis tarafından ölü ele geçirilen DHKP-C'li'nin çantasında, bir el bombası, tabanca, kalaşnikof tüfek ve çok sayıda mermi ile sahte kimlik ele geçirildi.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen DHKP-C'li Bilgehan Karpat'ın çantasında, bir el bombası, tabanca, kalaşnikof tüfek ve çok sayıda mermi ile sahte kimlik ele geçirildiği öğrenildi.
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