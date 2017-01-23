23 Ocak 2017 Pazartesi25 R.Ahir 1438
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  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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Ölü ele geçirilen DHKP-C'linin çantasından cephane çıktı

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Tekirdağ'da polis tarafından ölü ele geçirilen DHKP-C'li'nin çantasında, bir el bombası, tabanca, kalaşnikof tüfek ve çok sayıda mermi ile sahte kimlik ele geçirildi.
Ölü ele geçirilen DHKP-C'linin çantasından cephane çıktı
Ölü ele geçirilen DHKP-C'linin çantasından cephane çıktı Ölü ele geçirilen DHKP-C'linin çantasından cephane çıktı Ölü ele geçirilen DHKP-C'linin çantasından cephane çıktı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen DHKP-C'li Bilgehan Karpat'ın çantasında, bir el bombası, tabanca, kalaşnikof tüfek ve çok sayıda mermi ile sahte kimlik ele geçirildiği öğrenildi.

İSTANBUL'DAKİ SALDIRILARA KATILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü binası ve AK Parti İl Binası'na yönelik lav silahlı saldırı ile ilgili aranan DHKP-C'li Bilgehan Karpat, Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda ölü olarak ele geçirildi.

ÇANTASINDAN CEPHANE ÇIKTI

Operasyonun ardından polis ekiplerinin Karpat'ın kaldığı baraka ve çevresinde yaptığı incelemede ele geçirilen çantadan bir el bombası, tabanca, kalaşnikof tüfek ve çok sayıda mermi ile sahte kimlik çıktığı öğrenildi.

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