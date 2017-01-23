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FETÖ’den komandolara ‘Acımayın öldürün’ mesajı

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Hakkâri’de görevli üstteğmen: FETÖ abisi 15 Temmuz'da aradı, “Siz de darbe yapın, karşınıza kim çıkarsa çıksın acımayın” talimatı verdiği öğrenildi.
FETÖ’den komandolara ‘Acımayın öldürün’ mesajı
FETÖ’den komandolara ‘Acımayın öldürün’ mesajı FETÖ’den komandolara ‘Acımayın öldürün’ mesajı FETÖ’den komandolara ‘Acımayın öldürün’ mesajı

 

 

 

Hakkâri'deki bir sınır karakolunda görevli komando üsteğmen, 15 Temmuz gecesi örgüt abisinin kendisini arayıp hem de örgütün gizli haberleşme programıyla mesaj gönderdiğini ve "Önünüze çıkana acımayın, ezip geçin" talimatı verdiğini söyledi.

HEM ARADI HEM DE MESAJ ÇEKTİ

Konya'da FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınınca itirafçı olan 26 yaşındaki Enes kod adlı komando üsteğmen, 9 yıldır örgüt üyesi olduğunu belirterek, lise yıllarında tanıştığı FETÖ'nün Kara Harp Okulu'na girmesini sağladığını, görev yaptığı illerde de sürekli örgüte himmet verdiğini söyledi. 

15 Temmuz gecesi kendisiyle ilgilenen Van'daki mahrem abi ile aralarında geçen diyalogları da anlatan itirafçı şunlanı anlattı: 

"Koğuştaki odama geçtiğimde telefonumda cevapsız arama gördüm, numarayı aradığımda Van'da evinde kaldığım örgüt abisi çıktı. Bana 'Siz de darbe yapın, önünüze çıkan ne engel olursa olsun acımayın, ezin, öldürün geçin' dedi. 5 dakika sonra tekrar arayıp aynı şeyleri söyledi. Sesi çok telaşlıydı. 

Örgüt tarafından bilgisayarıma yüklenen program üzerinden gelen mesajda da 'Önünüze kim çıkarsa acımayın, ezin, öldürün' yazıyordu. Abinin bana öğrettiği şekilde programı iptal ederek telefonu sıfırladım. Çantamda bulunan örgütsel doküman yüklü flash diski de kırıp çöpe attım."

"OYUNUZU HDP'YE VERİN"

Askeri liseden gelen birçok harp okulu öğrencisinin örgüt tarafından istifa ettirildiğini belirten ve TSK'daki mahrem abilerin isimlerini veren itirafçı üsteğmen, 2014'te Lefkoşa'da karakol komutanı olarak görev yaptığı sırada kendisiyle ilgilenen örgüt yöneticisinin, "Oyunu HDP'ye ver" dediğini de aktardı.

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