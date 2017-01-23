CIA ajanı: Reina saldırısında üç kişi daha vardı

ABD’li CIA ajanı David Steele, Reina dehşeti hakkında çok önemli bir iddiada bulundu: Ben Sahte Bayrak uzmanıyım. Baskında içeride en az üç kişi vardı.

Yıllarca CIA'nın sahte bayrak operasyonlarını yöneten ABD'li ajan Robert David Steele, gündemi değiştiren açıklamalar yaptı.

Türkiye'nin İncirlik Üssü'nü kapatması gerektiğini söyleyen Steele şu ifadeleri kullandı:

CIA, ÇOCUK KAÇAKÇILIĞI BİLE YAPIYOR

Dünyadaki tüm ABD üslerinin kapatılması gerektiğini düşünüyorum. Dünya üzerinde bin tane askeri üs bulundurmamız konusunda insanların farkına varamadıkları gerçek nedenlerden biri de şudur. CIA'nın yüzde 1'i silah, uyuşturucu, altın, para ve küçük çocuk kaçakçılığında bu üsleri kullanmaktadır. Wall Street, ABD yönetimi içinde gizli bir üsse sahip olmak için CIA'yı kurdu. Amaçları silah kaçakçılığı yapmaktı.

TÜRKİYE, OSMANLI OLDUĞUNU DÜŞÜNEREK HAREKET ETMELİ

Türkiye NATO içinde ciddi bir üye muamelesi görmüyor. Türkiye de Yunanistan da bir NATO üyesi olmamalıdır. Bence Türkiye yeniden kendisinin Osmanlı İmparatorluğu olduğunu düşünmelidir. Türkiye, Batı Avrupa, Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika arasındaki konumuyla gücün ve geleceğin merkezi konumundadır.

İNCİRLİK'İ KAPATIN

İncirlik'in, 15 Temmuz darbesinde doğrudan yer aldığını ispatlayamam. Ama bu üssün Türkiye açısından çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Türkiye açısından buranın dezavantajı, avantajının çok çok üzerindedir. Türkiye'nin NATO'dan ayrılmasını, ABD'nin silahlarını satın almamasını ve topraklarındaki ABD üssünü kapatmasını tavsiye ediyorum.

KARLOV; NATO'NUN İŞİ

Karlov suikastı için kişisel görüşüm suikastın CIA tarafından gerçekleştirilmediği yönünde. Bana göre NATO Gladyosu yaptı. Unutmayın ki bir süre önce de NATO'nun baş hesap denetçisi öldürüldü. Hepimiz inanıyoruz ki o şahıs, NATO'nun Sahte Bayrak operasyonlarına, suikastlara, politikacılara verilen rüşvetlere harcanan paraları açığa vuracaktı.

REİNA'DA 3 KİŞİ VARDI

Bildiğiniz gibi ben Sahte Bayrak saldırıları konusunda uzmanım ve CIA'da görev yaparken 1980'lerde Sahte Bayrak saldırıları organize ettim. 65 yaşımdayım ve bunun 40 yılı ajan veya istihbarat uzmanı olarak geçti. Durduğum noktadan şunu söylüyorum. Gece kulübü saldırısı bir Sahte Bayrak saldırısıydı. Sahte Bayrak saldırısı, göründüğü gibi olmayan saldırı olarak anlaşılmalıdır. Yakalanan kişi o baskını gerçekleştirmemiş olabilir. O saldırı en az 3 farklı kişi tarafından gerçekleştirildi.

Steele'nin iddiaları akıllara saldırıdan kurtulan ve 1 gün sonra ABD'ye giden Jacke Rakk'ı getirdi.

ABD MEDYASI YALANCIDIR

ABD medyası ve özellikle de CNN, Fox News, New York Times, Washington Post değersizdir. Yalan haber yaparlar. ABD halkı doğru haberleri öğrenemiyor. Bu yüzden Russia Today ve El-Cezire bu kadar popüler.

FETÖ'NÜN İCABINA BAKIN

Eğer FETÖ dava dosyası tam olarak hazırlanırsa ben Trump'ın Obama'ya göre daha olumlu yaklaşacağını düşünüyorum. Çünkü Trump diğer ülkelerin egemenlik haklarına çok daha saygılıdır. Sonuç olarak dosyanızı hazırlayıp sunun. Eğer yine başarısız olursanız bu adamı öldürmek için bir ekip gönderin.

TRUMP'A SUİKAST DÜZENLENEBİLİR

Şunu bilmelisiniz ki Kennedy suikastını ABD hükümeti gerçekleştirdi. FBI, CIA ve gizli servisler bu suikastta işbirliği yaptı. Trump'ın kendi koruma ekibini Washington'a götürmesinin nedenlerinden biri de gizli servislerin geçmişte bir ABD başkanına yapılan suikastta yer aldığını bilmesidir. Eğer Trump, Rothschild adına hareket eden George Soros'un vereceği 20 milyar dolarlık rüşveti almazsa sorun yaşayabilir.

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