Dolar, Trump sonrası düşüşe geçti

Trump açıklamaları sonrası global anlamda düşüşe geçen dolar, TL karşısında 3.76'nın altına indi.

TCMB'nin geçen hafta uyguladığı likidite adımları ardından Cuma günü iyimser bir seyir izleyen dolar/TL, ABD Başkanı Donald Trump'ın akşam saatlerinde yaptığı açıklamalar sonrası dolarda güç kaybına paralel 3.76'lı seviyelere gerilerken, bu sabah da 3.76'nın altında bulunuyor.

Kurda ilk işlemler 3.7585/3.7590 seviyesinden geçiyor.

Cuma günü piyasaların kapanış saatlerinde 3.9427/3.9447 seviyesinde olan sepet bazında TL bu sabah 3.8973/3.8987, 4.0690/4.0711 seviyesindeki euro/TL ise 4.0378/4.0420 seviyesinde.

Trump etkisi

Dolar, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık yemin töreninde yaptığı konuşmada korumacı ekonomi politikalarını çağrıştıran ifadeler kullanmasının ardından vergi indirimleri ve ekonomiyi destekleyici diğer politikalar hakkındaki vaatlerini gerçekleştireceği beklentisinin hafiflemesine paralel olarak geniş bantta değer kaybetti.

Bir bankacı, "Cuma günü Trump'ın açıklamalarının etkisiyle dolarda küresel bazda bir değer kaybı söz konusu. Dolar/TL'de de buna paralel gerileme görüyoruz. Bu hafta piyasada TL açısından en önemli gelişmeler PPK ve Fitch olacak" dedi.

Gözler yarınki PPK'da

TCMB'nin "örtülü faiz" adımları olarak anılan geçen haftaki likidite sıkılaştırması ardından gözler yarınki PPK toplantısında olacak. TCMB'nin yarın politika faizi, koridorun üst bandı ve geç likidite penceresi faizlerini doğrudan artırması beklenirken, artırım miktarına ilişkin beklentiler çeşitlilik gösteriyor.

TL'de sorunların hala devam ettiğini belirten bankacılar, TL'nin faizinin risklere göre düşük kaldığını ve kalıcı adımlarla PPK'da yükseltilmesi gerektiğini belirtiyorlar.

TCMB'den sonra Fitch beklenecek

Diğer taraftan ise piyasada gözler Cuma günü açıklanması beklenen Fitch değerlendirmesinde olacak.

Kuru baskılayan lokal unsurlar arasında TCMB'nin siyasi endişelerle TL'nin sert değer kayıplarına karşın faiz adımlarını yeterince kullanmaktan çekinebileceği endişesi, faiz adımlarının kullanılması halinde siyasilerle yaşanabilecek gerilim ihtimali, Türkiye'ye tek yatırım yapılabilir notu veren Fitch'in 27 Ocak'taki değerlendirme tarihinin yaklaşması ile siyasi ve jeopolitik gelişmeler öne çıkıyor.

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