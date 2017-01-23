İki eşli Gambiya Başkanı Barrow eş tercihi yapacak

Gambiya Başkanı Barrow'un iki eşiyle verdiği poz, akıllarda 'First Lady kim olacak?' sorusunu bıraktı.

Uluslararası arenada kabul edilen GambiyaBaşkanı Adama Barrow ve iki eşinin Perşembe günü gerçekleştirilen görev teslim alma töreninde verdikleri poz sosyal medya üzerinde paylaşılıyor.

Sosyal medyanın aklını kurcalayan soru ise, her iki eşin de First Lady olarak kabul edilip edilmeyeceği ya da sadece tek eş olması halinde kimin seçileceği.

GAMBİYA'DA DAHA ÖNCE ÜÇ EŞLİ BAŞKAN VARDI

Barrow birden fazla eşi olan tek Afrikalı lider olmayacak. Gambiya'nın 22 yıldır başında olan Yahya Jammeh üç evlilik yaptı. Jammeh ilk resmi First Lady ile 1999 yılında karısından boşandıktan sonra evlendi.

İKİNCİ EŞİN FİRST LADY OLMA ŞANSI DÜŞÜK

Gambiya'da yayınlanan Point gazetesine göre, Jammeh'in 2010 yılında Alima Sallah ile ikinci evliliğini yapması üzerine, hükümet yetkilileri Sallah'ın First Lady olarak anılmayacağını ifade etti.

DÖRT EŞİ DE FİRST LADY

Bir Zulu geleneğini izleyen Günay Afrikalı lider Başkan Jacob'ın ise dört eşi var ve her biri First Lady olarak anılıyor.

GÜNEY AFRİKA'DA ÇOK EŞLİLİK GELENEKSEL

Güney Afrika'da çok eşlilik geleneksel bir hak olarak kabul ediliyor ve bu adeti yaşatmak isteyen topluluklar için yasalarla korunuyor.

EN AZ 15 EŞİ VAR

Swaziland Kralı Kral Mswati'nin en az 15 eşi olduğu düşünülüyor.