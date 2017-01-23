Son KHK ile Hacıbektaş Kaymakamı ihraç edildi

682, 683, 684 ve 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) bugün Resmi Gazete’de yayımlandı.
KHK sonrasında 2 Aralık 2016 tarihinde Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesi kaymakamlığı görevine atanan Erdal Çetinbaş meslekten ihraç edildi.
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682, 683, 684 ve 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) bugün Resmi Gazete’de yayımlandı.
KHK sonrasında 2 Aralık 2016 tarihinde Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesi kaymakamlığı görevine atanan Erdal Çetinbaş meslekten ihraç edildi.