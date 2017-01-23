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2 bin 400 yıllık Gölyazı köyü turizm merkezi oluyor!

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Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Uluabat Gölü kenarındaki 2 bin 400 yıllık tarihi Gölyazı köyünün kısa süre içerisinde Türkiye'nin en önemli turizm merkezleri arasına gireceğini söyledi.
2 bin 400 yıllık Gölyazı köyü turizm merkezi oluyor!
2 bin 400 yıllık Gölyazı köyü turizm merkezi oluyor! 2 bin 400 yıllık Gölyazı köyü turizm merkezi oluyor! 2 bin 400 yıllık Gölyazı köyü turizm merkezi oluyor!

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Uluabat Gölü kenarındaki 2 bin 400 yıllık tarihi Gölyazı köyünün kısa süre içerisinde Türkiye'nin en önemli turizm merkezleri arasına gireceğini söyledi.

Tarihi köyü turizm merkezi haline getirmek için kolları sıvayan Nilüfer Belediyesi bölgede köklü değişiklikler ile ses getirecek yeni projelere imza atıyor.

Gölyazı Köyü'nün sadece Bursa için değil Türkiye içinde çok önemli bir turizmi merkezi olduğunu belirten Başkan Mustafa Bozbey, "2400 yıllık bir tarihe sahip Gölyazı'da çeşitli projeler yapıyoruz. 2009'da bize bağlanmasıyla birlikte turizm alanındaki projeleri hayata geçirmenin doğru olduğunu düşündük. Bir çok adım attık arkeolojik olarak da çalışmalarımızı yürütüyoruz. İlk etapta "sağlıklaştırma" dediğimiz yöntemi uyguluyoruz. Binalarımızı valiliğimizin desteğiyle tamamen yeniliyoruz. Bölgedeki alt yapı çalışmalarında diğer kurumlarla da toplantılar yaparak bir yere geldik. Nilüfer Belediyesi olarak Gölyazı'daki tarihi koruma ve tarihi geleceğe aktarma yolundaki çalışmalarımızı hızla yürütüyoruz" dedi.

"KAZIDA ORTAYA ÇIKAN DEĞERLER GÖLYAZI'YI TÜRKİYE'DE ÖNEMLİ BİR YERE GETİRECEK"

Bölgede 2400 yıllık bir tarihe sahip alanda nekrapol alanında kazı çalışmalarının devam ettiğini belirten Mustafa Bozbey, "Kazılar sırasında çok değerli ürünlere, hazinelere rastladık. Müze müdürlüğümüz ve Uludağ Üniversitesi'yle birlikte çalışıyoruz. Çıkan her türlü değerli obje ve eşya envantere dahil oluyor. Bölge, yerli ve yabancı turistleri gezdirebileceğimiz bir alan olarak da gün yüzüne çıkıyor"dedi.

Yarımadada Kız Adası olarak bilinen bölgede bulunan Apollonia tapınağının tamamen temizlendiğini ve bölgedeki kazı çalışmalarına kısa bir süre sonra başlanacağını belirten Mustafa Bozbey," Apollonia tapınağının izlerine rastlamak bizleri çok heyecanlandırdı. Aynı bölgede 4 bin kişilik bir anfi tiyatro var. İnanılmaz değerli. Anfi tiyatro ile ilgili kazı çalışmaları için hazırlık yapıyoruz. Biraz zaman alacak, çünkü değim yerindeyse iğneyle kuyu kazıyoruz. Ama bu bölgede sürprizlerimiz var. Bu kazı çalışmalarında gün yüzüne çıkacak olan bazı değerler inanıyorum ki Gölyazı'yı birkaç kat daha popüler hale getirecek. Türkiye'de önemli bir noktaya getirecek. Ama burada bizim isteğimiz arzumuz Gölyazılıların Mahallelerine sahip çıkması.

Üzülerek belirtmek isterim ki, 2009'dan bu yana Gölyazı'ya sahip çıkılmamış. Bu alışkanlık yavaş yavaş kırılmaya başladı. Gölyazı halkının geleceği turizmdedir. Turizm alanında değerlendirilirse bölge halkının geleceği garanti altındadır" dedi

ULAŞIM, TREN VE ELEKTİRİKLİ BİSİKLETLERLE SAĞLANACAK

Bölge ulaşımında radikal değişiklikler yapacaklarını da ifade eden Bozbey, "Yaz aylarının başlamasıyla birlikte göl çevresini araç trafiğine kapatacağız. Bölge için geçen sene almış olduğumuz bisikletlerimiz var. Nisan ayından bu yana elimizde duruyor. Bölgede ulaşım için 2 ayrı tren aldık. Biri elektrikli diğeri rampa çıkması için benzinli modeli. İnsanlarımızı belli bir yere kadar getirip buradan sonra ücretsiz taşıma yapacağız. Göl çevresinde kesinlikle araç trafiği olmayacak, araçları göl çevresine sokmayacağız. Yazın bölgeyi hafta sonu 5 bin kişi ziyaret ediyor. Böyle bir ortamda kesinlikle hiçbir aracı içeriye sokmayacağız. Çok düşük kiralama ücretleriyle vatandaşlarımızı elektrikli bisikletlerle gezintiye yönlendireceğiz" dedi

GÖLKUŞU İLE GÖL SEFASI

Gölde toplu halde tekne sefası yapabilmek için bölgeye 20 kişilik bir göl teknesi yaptırdıklarını belirten Bozbey, "Özel göl teknesi bu. Özellikle bir süredir sandal olayı son derece güzel gidiyordu. Bölgede önerilerimizin büyük bir bölümü gerçekleşti. Sandalcılara "kooperatif kurun kooperatif çatısı altında sandallarınız daha emniyetli olacak" dedik. Kooperatif kurdular. Eğitimlerini biz veriyoruz. Hepsi güvenlikle ilgili şartları yerine getirmek zorundalar. Bir de iskele kurduk. Şimdi 2 ayrı yere daha iskeleler kurup gelen konuklarımızın yeni yaptırdığımız gölkuşu teknesiyle gölü gezmesini sağlamış olacağız. Bu da Gölyazı'ya artı bir değer katacak. Tekne 20 kişilik. Farklı ve göle uygun bir tekne. Biz öncülük yapmak istedik. Elektrikli bisikletlerimizle çevreye duyarlılığı ortaya koyuyoruz. Gölkuşu teknesiyle de "gelin birleşin, böyle tekne alın, beraber işletin" diyoruz. Yani bizim amacımız öncülük yapmaktır. Bir işletmecilik değildir. Bunu da Gölyazı halkıyla paylaşıyoruz. Gölkuşu teknesini de büyük bir olasılıkla kooperatif üyeliği vasıtasıyla orada kullandıracağız" diye konuştu.

BİR YILLIK GECİKMENİN SEBEBİ ALT YAPI KURUMLARI ARASINDAKİ KOORDİNASYONSUZLUK

Bölgede belediye olarak geçen sene başlatmayı hedef aldıkları çalışmaları alt yapı kurumlarının arasındaki düzensizlik ve geciken alt yapı çalışmaları nedeniyle bir yıl ertelemek zorunda kaldıklarını belirten Bozbey,"Alt yapı kurumlarının daha önce talep etmemize rağmen orada faaliyete başlamamış olmalarından dolayı bir sıkıntı yaşadık. Halen alt yapı çalışmalarında düzensizlik devam ediyor. Üzülerek belirtmek istiyorum; alt yapı kurumlarına "gelin hep birlikte bir defaya mahsus açalım herkes tesisatını yapsın, bir kerede kapatalım bitsin" dedik. Maalesef olmuyor. Bu sorun sadece Gölyazı'da değil ilçede, ilde Türkiye'de yaşanan sorundur. Bir koordinasyon yok. Koordinasyonsuzluğun sonucu da "inanılmaz derecede paraları heba etmek" demek. Bu paraları yazık boşuna harcıyoruz. Yazıktır günahtır. Ülke adına yazıktır. Bölgeye bir kere BUSKİ geldi kanalizasyonu yaptı. Şimdi yine aynı BUSKİ kapatılan yolları yeniden kazıyor. İçme suyu hattı çekiyor. Neticede öyle yada böyle bu alt yapı çalışmaları bitecek. Bittikten sonrada biz yol çalışmalarına başlayacağız" diye konuştu.

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