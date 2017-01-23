62 hain FETÖ'cü asker bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak

Silivri'de tarihi gün! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin askerlere yönelik açtığı ilk davanın görülmesine bugün başlanıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişimi faaliyetlerine katılan askerler hakkında açılan ilk davanın görülmesine bugün başlanıyor. İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nun duruşma salonunda görülecek davada, 62 sanık asker bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak.

HER YER DİDİK DİDİK ARANIYOR

Öte yandan, duruşmanın yapılacağı Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Duruşma öncesi kampüse giren her araç kontrol noktalarında jandarma tarafından didik didik aranıyor.

189 SAYFALIK İDDİANAME, 3'ER KEZ MÜEBBET

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın işgal edilmesine ilişkin 1 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 4 astsubay, 20 uzman çavuş olmak üzere toplamda 28'i tutuklu rütbeli ve 34 tutuksuz er hakkında hazırlanan 189 sayfalık iddianamede, tüm şüphelilerin "anayasayı ihlal, cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ev 5'er yıldan 10'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

3 GÜN SÜREN GİZLİ TOPLANTILAR

İddianamede, İstanbul'daki darbe örgütlenmesinin planlamalarının 12, 13 ve 14 Temmuz tarihlerinde üst rütbeli askerlerin General Nurettin Baransel Kışlası 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda gizli darbe toplantısı yaptıkları, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yapılacak uygulamalara yönelik kararlar alındığına yer veriliyor. Bu gizli toplantıda toplantıya katılanlara çay servisinin yüzbaşı M.K. tarafından yapıldığı belirtiliyor.

WATSAPP YAZIŞMALARI

Darbe girişiminin 15 Temmuz gecesi saat 03.00'te yapılmasının planlandığı, ancak daha sonradan gelişen talimat doğrultusunda öne alındığı, yönlendirmelerin, "Yurtta Sulh" konseyi adlı watsapp grubundan yapıldığı anlatılan iddianamede, şüphelilerin bu grupta kod adları kullandıkları ifade ediliyor. Sanıkların ifadelerinde, darbe girişiminden 03.00'e kadar haberdar olmamalarının hayatın olağan akışına aykırı olduğuna vurgu yapılan iddianamede, ele geçirilen yüzlerce silah ve binlerce mermiye dikkat çekiliyor. Darbe girişiminde Fetullah Gülen bağlantısı, darbe girişimi şüphelilerinin üzerinden çıkan 1 dolarlar ve örgüt içi haberleşme programı ByLock'a değinilen iddianamede, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın örgüt üyeleri için önemine ve buranın darbe için kontrol edilmek üzere kullanılmak istenildiği anlatılıyor.