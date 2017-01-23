23 Ocak 2017 Pazartesi25 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:46Güneş 08:15Öğle 13:23İkindi 15:53Akşam 18:17Yatsı 19:41
    • 15°C Adana
    • 9°C Adıyaman
    • -3°C Afyon
    • 8°C Ağrı
    • 4°C Amasya
    • -2°C Ankara
    • 14°C Antalya
    • 4°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 5°C Balıkesir
  • BIST: 83.057 -0.01
  • Altın: 147,169 0.44
  • Dolar: 3,7733 -0.47
  • Euro: 4,0483 -0.02

62 hain FETÖ'cü asker bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak

»
Silivri'de tarihi gün! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin askerlere yönelik açtığı ilk davanın görülmesine bugün başlanıyor.
62 hain FETÖ'cü asker bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak
62 hain FETÖ'cü asker bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak 62 hain FETÖ'cü asker bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak 62 hain FETÖ'cü asker bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişimi faaliyetlerine katılan askerler hakkında açılan ilk davanın görülmesine bugün başlanıyor. İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nun duruşma salonunda görülecek davada, 62 sanık asker bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak.

HER YER DİDİK DİDİK ARANIYOR

Öte yandan, duruşmanın yapılacağı Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Duruşma öncesi kampüse giren her araç kontrol noktalarında jandarma tarafından didik didik aranıyor.

189 SAYFALIK İDDİANAME, 3'ER KEZ MÜEBBET

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın işgal edilmesine ilişkin 1 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 4 astsubay, 20 uzman çavuş olmak üzere toplamda 28'i tutuklu rütbeli ve 34 tutuksuz er hakkında hazırlanan 189 sayfalık iddianamede, tüm şüphelilerin "anayasayı ihlal, cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ev 5'er yıldan 10'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

3 GÜN SÜREN GİZLİ TOPLANTILAR

İddianamede, İstanbul'daki darbe örgütlenmesinin planlamalarının 12, 13 ve 14 Temmuz tarihlerinde üst rütbeli askerlerin General Nurettin Baransel Kışlası 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda gizli darbe toplantısı yaptıkları, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yapılacak uygulamalara yönelik kararlar alındığına yer veriliyor. Bu gizli toplantıda toplantıya katılanlara çay servisinin yüzbaşı M.K. tarafından yapıldığı belirtiliyor.

WATSAPP YAZIŞMALARI

Darbe girişiminin 15 Temmuz gecesi saat 03.00'te yapılmasının planlandığı, ancak daha sonradan gelişen talimat doğrultusunda öne alındığı, yönlendirmelerin, "Yurtta Sulh" konseyi adlı watsapp grubundan yapıldığı anlatılan iddianamede, şüphelilerin bu grupta kod adları kullandıkları ifade ediliyor. Sanıkların ifadelerinde, darbe girişiminden 03.00'e kadar haberdar olmamalarının hayatın olağan akışına aykırı olduğuna vurgu yapılan iddianamede, ele geçirilen yüzlerce silah ve binlerce mermiye dikkat çekiliyor. Darbe girişiminde Fetullah Gülen bağlantısı, darbe girişimi şüphelilerinin üzerinden çıkan 1 dolarlar ve örgüt içi haberleşme programı ByLock'a değinilen iddianamede, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın örgüt üyeleri için önemine ve buranın darbe için kontrol edilmek üzere kullanılmak istenildiği anlatılıyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
2 bin 400 yıllık Gölyazı köyü turizm merkezi oluyor!2 bin 400 yıllık Gölyazı köyü turizm merkezi oluyor!Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Uluabat Gölü kenarındaki 2 bin 400 yıllık tarihi Gölyazı köyünün kısa süre içerisinde Türkiye'nin en önemli turizm merkezleri arasına gireceğini söyledi.
Yurt yangınında tutuklanan yöneticilerine tahliyeYurt yangınında tutuklanan yöneticilerine tahliyeAdana'da 12 kişinin hayatını kaybettiği Aladağ'daki yurt yangınıyla ilgili tutuklu dernek yöneticilerine tahliye kararı çıktı.
Kurtulmuş'tan Bakanlar Kurulu sonrası açıklamaKurtulmuş'tan Bakanlar Kurulu sonrası açıklamaHükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu sonrası önemli açıklamalarda bulundu.
Darbeden yargılanan askerler operasyona gönderilmiş!Darbeden yargılanan askerler operasyona gönderilmiş!Darbe girişimi gecesi Sabiha Gökçen Havalimanı’nı işgale gittikleri gerekçesi ile yargılanan bazı erlerin El Bab operasyonuna katıldıkları için yurt dışında bulunduklarını, bu nedenle onlara tebligat yapılamadığı ortaya çıktı.
Şamil Tayyar'dan Akın Öztürk için bomba öneri!Şamil Tayyar'dan Akın Öztürk için bomba öneri!AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar darbenin ardından tutuklanan Orgeneral Akın Öztürk ve Mehmet Dişli'yle ilgili bomba bir öneride bulundu.
Yunanistan'a kaçan askerlerle ilgili flaş gelişmeYunanistan'a kaçan askerlerle ilgili flaş gelişmeMahkeme Yunanİstan'a kaçan 4 FETÖ'cü askerin iadesiyle ilgili kararını 26 Ocak'ta vereceğini açıkladı.
  • İçişleri Bakanlığı valiler hakkında açıklama yaptı23 Ocak 2017 Pazartesi 12:53
  • Metrobüste şırıngalı hemşire dehşeti!23 Ocak 2017 Pazartesi 12:36
  • Referandum, Türkiye mucizesi ve ABD’nin Turuncu Devrim’i..23 Ocak 2017 Pazartesi 12:30
  • Avukat yasağı kaldırıldı23 Ocak 2017 Pazartesi 12:21
  • Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kuruldu23 Ocak 2017 Pazartesi 12:00
  • Gözler Astana'da! Zirve başladı23 Ocak 2017 Pazartesi 11:55
  • İçişleri'nden terörle mücadele bilançosu23 Ocak 2017 Pazartesi 11:45
  • Ali Ünal her şeyi bir bir itiraf etti23 Ocak 2017 Pazartesi 11:45
  • Karar GYY’si İbrahim Kiraz’dan “sandık” savunması23 Ocak 2017 Pazartesi 11:41
  • 62 hain FETÖ'cü asker bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak23 Ocak 2017 Pazartesi 11:30
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri