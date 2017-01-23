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Topkapı Sarayı Bizans için feda ediliyor

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Milli Gazete, asırlardır kutsal emanetlere ev sahipliği yapan Topkapı Sarayı'nın, Roma ve Bizans dönemi arkeolojik çalışmaları yüzünden yıkılmanın eşiğine geldiğini ileri sürdü. Milli'nin haberi şöyle:
Topkapı Sarayı Bizans için feda ediliyor
Topkapı Sarayı Bizans için feda ediliyor Topkapı Sarayı Bizans için feda ediliyor Topkapı Sarayı Bizans için feda ediliyor

Asırlardır kutsal emanetlere ev sahipliği yapan Topkapı Sarayı, Roma ve Bizans dönemi arkeolojik çalışmaları yüzünden yıkılmanın eşiğine geldi.

Zemininde bulunan Bizans ve Roma kalıntılarının zarar görmemesi için restoresi sürekli ihmal edilen sarayın duvarlarında yarıklar oluştu. Eğer ciddi tedbirler alınmazsa, Bizans Sarayı için Topkapı Sarayı feda edilecek…
  
Topkapı Sarayı’nın yıkılma tehlikesi tekrar gündeme taşındı. Daha önce Milli Gazete’nin dikkat çektiği, Avrasya Tüneli ve Marmaray’ın yol açtığı tahribatın, sarayda kaymalara sebep olduğu ortaya çıktı. Ayrıca Roma ve Bizans dönemi arkeolojik kazıları göz önünde bulundurularak restorasyonların ihmal edildiği, bu yüzden de saray duvarlarında yarıklar oluştuğu tespit edildi. Olayın ardından ise arkeolojik kazılar, Marmaray ve trafik gibi birçok sebep neticesinde, zemininde sıvılaşma ve kayma oluşan Topkapı Sarayı için Kültür Bakanlığı harekete geçti. Ancak, arkeologlar ve bizantologlarla birlikte uluslararası Bizans lobisinin, Topkapı Sarayı’nda ufak rötuşların dışında geniş çaplı ve kalıcı bir restorasyon yaptırtmayacağı belirtiliyor.
 
SETÜSTÜ YERİNE BİZANS LOCALARI

 İstanbul Gülhane Parkı’nın uç kısmında bulunan setüstü çay bahçesi, geçtiğimiz sene büyük bir gürültüyle çökmüştü. Göçük altında kalan 36 yaşındaki İsa Kılıç ile 21 yaşındaki Rumeysa Yizgan isimli vatandaşlar hayatlarını kaybetmişti. 2 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı olayın ardından detaylı bir araştırma da yapılmamıştı.  Şimdi yıkılan çay bahçesinin bulunduğu alanda çalışmalar devam ediyor. Daha önce Topkapı Sarayı ve Büyük Bizans Sarayı’nın içinde kalan alanın zemininde Bizans localarının olduğu tahmin ediliyor. Bölgedeki arkeolojik çalışmalar tamamlandığında çay bahçesinin yerinde muhtemelen bir Bizans veya Roma eseri çıkarılacak.
 
ESKİDEN TOPKAPI’YA AYAK BİLE UZATILMAZDI

 Roma ve Bizans eserlerinin tahribata uğramaması için yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kalan Topkapı Sarayı’nın eski İstanbullular için farklı bir yeri vardır. İstanbul’un en ehemmiyetli noktasında yer alan Topkapı Sarayı, Yavuz’un hilafeti almasından itibaren kutsal emanetlere ev sahipliği yapmıştır. Bunu bilen İstanbullular, kutsal emanetlere saygılarından dolayı Topkapı Sarayı’na ayak uzatmaktan imtina ederlerdi. Fakat son asırda yaşanan devasa kültür erozyonu yüzünden bu adet de mazi de kaldı.
 

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Topkapı Sarayı Bizans için feda ediliyorTopkapı Sarayı Bizans için feda ediliyorMilli Gazete, asırlardır kutsal emanetlere ev sahipliği yapan Topkapı Sarayı'nın, Roma ve Bizans dönemi arkeolojik çalışmaları yüzünden yıkılmanın eşiğine geldiğini ileri sürdü. Milli'nin haberi şöyle:
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