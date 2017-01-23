23 Ocak 2017 Pazartesi25 R.Ahir 1438
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Bakanlık duyurdu: 21 terörist öldürüldü

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Bakanlık duyurdu: 21 terörist öldürüldü
İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele kapsamında son bir haftada hava ve kara unsurlarınca gerçekleştirilen 228 operasyonda 21 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlık duyurdu: 21 terörist öldürüldü Bakanlık duyurdu: 21 terörist öldürüldü Bakanlık duyurdu: 21 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında; son bir hafta içerisinde (16-23 Ocak 2017) Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hava ve kara unsurlarınca 228 operasyonun gerçekleştirildiğini, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 372 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 36 kişinin tutuklandığını açıkladı.

75 GÖZALTI

Yabancı teröristlerle mücadele kapsamında; DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 75 kişi gözaltına alınarak, bunlardan 1’inin tutuklandığı kaydedildi.

21 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında; bin 218 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 572‘sinin tutuklandığı bildirildi.Sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında; 1 teröristin ölü, 1 teröristin ise sağ yakalandığı, ayrıca sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 33 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 1’inin tutuklandığı belirtildi.
Ülke genelinde yürütülen tüm bu operasyonlarda toplamda 21 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.  

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