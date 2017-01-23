Mehmet Metiner’den Devlet Bahçeli’ye övgü ve teşekkür

AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, Anayasa değişiklik teklifine verdiği destekten ötürü MHP lideri Devlet Bahçeli’ye teşekkür etti: “Bahçeli olmamış olsaydı Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifi asla Meclis’ten geçemezdi.”

Anayasa değişikliğinin Meclis’ten geçmesinde büyük pay sahibi olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye, AK Parti’den övgüler gelmeye devam ediyor.

AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, Anayasa değişiklik teklifine verdiği destekten ötürü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür ederek “Bahçeli olmamış olsaydı Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifi asla Meclis’ten geçemezdi” dedi.

Mehmet Metiner Star’daki köşe yazısında şöyle dedi:

“Teşekkürler Bahçeli

Bahçeli olmamış olsaydı Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifi asla Meclis’ten geçemezdi.

Her türlü riski göze alarak büyük bir inanç ve cesaretle millet iradesine uygun hareket eden Sayın Bahçeli her türlü teşekkürü ve takdiri ziyadesiyle hak ediyor.

AK Parti ile MHP’nin yaptığı şey, yeni anayasa değişikliği teklifini milletin önüne götürmekten ibarettir.

Biz Meclis’te, millete rağmen bir anayasa değişikliği yapmadık.

Bizim yaptığımız milletin önüne sandık koymak.

Anayasa değişikliğini bizzat milletin kendisi yapacak.

Artık söz de, karar da, yönetim de doğrudan milletin…

Hayırlı olsun…”