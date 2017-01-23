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İlhan Cavcav’a son görev!

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İlhan Cavcav’a son görev!
Gençlerbirliği ve Türk futbolunun duayen figürlerinden İlhan Cavcav için bugün Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri’nde anma töreni düzenleniyor.
İlhan Cavcav’a son görev! İlhan Cavcav’a son görev! İlhan Cavcav’a son görev!

Gençlerbirliği’nin 39 yıldır başkanlığını yapan ve 81 yaşında hayatını kaybeden İlhan Cavcav, bu sabah kendi yaptırdığı Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri’nde yapılacak bir anma törenin ardından Kocatepe Camii’inde öğlen namazı sonrası kılınacak cenaze namazı sonrası Cebeci Asri Mezarlığı’nda defnedilecek.

İlhan Cavcav için yapılan törene, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve spor dünyasından bir çok kişi katıldı. 

İlhan Cavcav için yapılan saygı duruşunun ardından Kur'an okunuyor...

TFF Başkanı Yıldırım Demirören: Seni hiçbir zaman unutmayacağız. Seni hep anacağız. Kendisi futbola, gençlere, Gençlerbirliği’ne çok önem veriyordu. Bir gün beni arayarak; ‘futbolculara sakalları yasaklat’ dedi. Marka değerini bu kadar çok düşünüyordu. 

Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ: Ülkemiz çok renkli bir simayı kaybetti. Mekanın cennet olsun İlhan Ağabey.

 
İlhan Cavcav kimdir?

81 yıl önce Ankara’da doğan efsane başkan, çocukluk yıllarında babasının yanında fırında çalıştı. Gençlerbirliği’nin de kurulduğu Ankara Atatürk Lisesi’nde eğitim gören İlhan Cavcav’ın eğitim hayatı kısa sürdü ve aile şirketinde çalışmaya başladı.

Daha sonra Mamak Maskespor ve PTT’de futbolculuk yapan İlhan Cavcav, profesyonel kariyerini kısa tuttu ve aile şirketini büyütmeye başladı. Ankara’nın önemli sanayicilerinden biri haline gelen İlhan Cavcav, 1977 yılında Gençlerbirliği’nin yönetimine girdi. Bir sene sonra başkan seçilen Cavcav, ikinci ve üçüncü liglerin kurulması için çalışmalar yaptı.

İlhan Cavcav, Türk futboluna damgasını, Afrika’dan ucuz maliyetli futbolcular bulup, İstanbul takımlarına satmakla yaptı. Bu sayede Türk futbolunda bir çok kulüp borç batağında yüzerken, Gençlerbirliği’nin hiçbir zaman maddi sıkıntısı olmadı.

1981’den beri kulüp başkanlığı yapan İlhna Cavcav, sayısız teknik adamla çalıştı ve 2 kez Türkiye Kupası’nın sahibi oldu.

İlhan Cavcav ayrıca, üç dönem olmak üzere Kulüpler Birliği Başkanlığı da yaptı. 

Hayatı
 
Ankara Hamamönü'nde doğan Cavcav'ın babası Haşim Bey, 1910'lu yıllarda Priştine'den Türkiye'ye göç etmiş bir ailenin çocuğudur. Aile İstanbul, Adana gibi şehirlerde bir süre kaldıktan sonra Ankara'ya yerleşip aile mesleği olacak fırıncılık ve değirmencilik yapmaya başlamıştır.
 
Haşim Bey’in ikinci eşi Kayseri eşrafından Lütfiye Hanım'dan ilk çocuğu olan Cavcav'ın çocukluğu Mamak'ın Boğaziçi Mahallesi'nde geçti. Eğitim yaşamına Ankara 10. Yıl İlkokulunda başlayan Cavcav, öğrencilik yılları boyunca bir yandan da babasının işlettiği değirmende çalıştı. İlkokuldan sonra Gençlerbirliği'nin kurulduğu Ankara Atatürk Lisesi'nde eğitimine devam eden Cavcav, ailesinin artan işleri nedeniyle ortaokuldan sonra eğitimine son verip, 14 yaşında aile şirketinin veznesinde ve sonrasında şirket muhasebesinde çalışmaya başladı.
 
Yapılan seçimle Kulüpler Birliği Başkanlığı'na getirilmiştir.
 
İlhan Cavcav; dizi ve tiyatro oyuncusu Erdal Beşikçioğlu'nun dayısı, futbolcu Tayyar Cavcav'ın yeğenidir.
 
Futbol kariyeri
 
Ailesinde Tayyar Cavcav ve Cevat Muratal gibi birçok profesyonel futbolcu bulunan İlhan Cavcav'ın futbol yaşamı, Mamak Maskespor için çalışan Cici Necdet'in dikkatini çekmesiyle başladı. Cavcav, 16 yaşındayken Maskespor kadrosuna katıldı ve santraf (stoper) mevkisinde oynamaya başladı. İlhan Cavcav, 19 yaşında PTT'de oynarken kendisine profesyonelliğe geçiş sözleşmesi teklif edilse de, fabrikadaki işleri nedeniyle sözleşmeyi kabul etmedi ve amatör futbolcu olarak oynayabileceği Bahçeli Gençlik Spor'a gitti. Bahçeli'deki ilk maçını PTT'ye karşı oynayacak olan Cavcav, eski takımı PTT karşısında duygusal davranabileceği gerekçesiyle oynatılmadığı için futbolu bıraktı.

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