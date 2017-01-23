Fatih Terim'in unutamadığı İlhan Cavcav anısı

Fatih Terim'in sözleri şöyle;

"Türk futbolunun başı sağolsun. Herkesin sevdiği, saydığı ve yaşça da hürmet ettiği bir insanı kaybettik. İlhan ağabey hepimizin saygı duyduğu ve icraatlarıyla takdir ettiği, enteresan beyanatlarıyla her zaman rahmetle anılacak. Bir kulübü çok uzun yıllar ayakta tutabilmek kolay iş değil. İlhan ağabey bunu başardı. Mekanı cennet olsun. Çok üzüldüm. İlhan ağabeyle benim aramda hiçbir engel yoktu. Her saatte arardı, bazı şeyleri söylerdi. Fikirlerini söylerdi. Karşılıklı konuşurduk. Projeler üzerine konuşurduk. Futbol ile ilgili herhangi bir şeye takıldığı anda benim telefonumu çevirirdi. Kötü günlerde arayan, bizi morallendiren ve bize güç veren yapısı vardı. Dolayısıyla İlhan ağabeyi çok arayacağız."