23 Ocak 2017 Pazartesi25 R.Ahir 1438
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  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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Fatih Terim'in unutamadığı İlhan Cavcav anısı

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Fatih Terim'in unutamadığı İlhan Cavcav anısı
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, hayatını kaybeden Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav hakkında konuştu.
Fatih Terim'in unutamadığı İlhan Cavcav anısı Fatih Terim'in unutamadığı İlhan Cavcav anısı Fatih Terim'in unutamadığı İlhan Cavcav anısı

Fatih Terim'in sözleri şöyle;

"Türk futbolunun başı sağolsun. Herkesin sevdiği, saydığı ve yaşça da hürmet ettiği bir insanı kaybettik. İlhan ağabey hepimizin saygı duyduğu ve icraatlarıyla takdir ettiği, enteresan beyanatlarıyla her zaman rahmetle anılacak. Bir kulübü çok uzun yıllar ayakta tutabilmek kolay iş değil. İlhan ağabey bunu başardı. Mekanı cennet olsun. Çok üzüldüm. İlhan ağabeyle benim aramda hiçbir engel yoktu. Her saatte arardı, bazı şeyleri söylerdi. Fikirlerini söylerdi. Karşılıklı konuşurduk. Projeler üzerine konuşurduk. Futbol ile ilgili herhangi bir şeye takıldığı anda benim telefonumu çevirirdi. Kötü günlerde arayan, bizi morallendiren ve bize güç veren yapısı vardı. Dolayısıyla İlhan ağabeyi çok arayacağız."

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