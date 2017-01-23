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  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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Mustafa Denizli, Süper Lig'e geri dönüyor!

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Mustafa Denizli, Süper Lig'e geri dönüyor!
Hamza Hamzaoğlu'yla yollarını ayıran yeşil-beyazlı ekibin Mustafa Denizli'yi ikna etmeye çalıştığı öğrenildi
Mustafa Denizli, Süper Lig'e geri dönüyor! Mustafa Denizli, Süper Lig'e geri dönüyor! Mustafa Denizli, Süper Lig'e geri dönüyor!

Ligde son aldığı Adana yenilgisinin ardından hocası Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran Bursaspor’un tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli ile görüşme halinde olduğu öğrenildi. Yeşil-Beyazlılar Denizli’yi ikna etmek için çabalarken, Denizli ile anlaşılamaması halinde Şota Arveladze’nin de listede yer aldığı belirtildi.

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