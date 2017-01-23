Ligde son aldığı Adana yenilgisinin ardından hocası Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran Bursaspor’un tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli ile görüşme halinde olduğu öğrenildi. Yeşil-Beyazlılar Denizli’yi ikna etmek için çabalarken, Denizli ile anlaşılamaması halinde Şota Arveladze’nin de listede yer aldığı belirtildi.
23 Ocak 2017 Pazartesi25 R.Ahir 1438
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- Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
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Mustafa Denizli, Süper Lig'e geri dönüyor!
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