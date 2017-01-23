Galatasaray'da büyük kriz!

G.Saray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink’in Karabük deplasmanında alınan mağlubiyette en az hakem Cüneyt Çakır kadar hatalı görünen kararları yönetimi kızdırdı.

Ligin ilk yarısındaki kötü gidişatın ardından da gönderilme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Hollandalı teknik adam, yeniden topun ağzına geldi.

Riekerink’in daha önce de görevine son verilmesini isteyen bazı idarecilerin, bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısında başkan Dursun Özbek’i uyarmaya hazırlandıkları bildirildi.

EKONOMİK DURUM BAŞKANI DÜŞÜNDÜRÜYOR

Riekerink’in gönderilmesi konusunda daha önce birçok kez kendisine yapılan uyarıları dikkate almayan ve hoca değişikliğine karşı çıkarak Hollandalı’ya destek veren başkan Dursun Özbek’in Karabük mağlubiyeti sonrasında nasıl bir tavır alacağı henüz bilinmiyor.

İçinde bulundukları ekonomik durumu da düşünerek hoca değişikliği konusunda çekimser davranan başkanın, takımı ve tribünleri yeniden canlandırıp heyecan getirebilecek bir hocaya ise ‘Hayır’ diyemeyeceği düşünülüyor.

Habertürk