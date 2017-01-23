23 Ocak 2017 Pazartesi25 R.Ahir 1438
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  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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Antalyaspor, El Kabir ile prensipte anlaştı

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Antalyaspor, El Kabir ile prensipte anlaştı
Antalyaspor geçen yıl Gençlerbirliği'nde forma giyen Faslı golcü Mustafa El Kabir ile 2.5 yıllığına prensipte anlaştı.
Antalyaspor, El Kabir ile prensipte anlaştı Antalyaspor, El Kabir ile prensipte anlaştı Antalyaspor, El Kabir ile prensipte anlaştı


Spor Toto Süper Lig'de Sandro ve Salih Dursun'u kadrosuna dahil eden Antalyaspor'da ara dönem transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın kanat ve forvet oyuncusu transferi isteğinin ardından harekete geçen Antalyaspor yönetimi, geçen yıl Gençlerbirliği'nde forma giyen Mustafa El Kabir'le anlaştı. 
 
Japonya 1'inci Lig ekiplerinden Sagan Tosu'da forma giyen Mustafa El Kabir'in yarın Antalya'ya gelerek, kırmızı beyazlı takımın yöneticileriyle 2.5 yıllığına sözleşme imzalaması bekleniyor.
 

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