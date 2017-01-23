Spor Toto Süper Lig'de Sandro ve Salih Dursun'u kadrosuna dahil eden Antalyaspor'da ara dönem transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın kanat ve forvet oyuncusu transferi isteğinin ardından harekete geçen Antalyaspor yönetimi, geçen yıl Gençlerbirliği'nde forma giyen Mustafa El Kabir'le anlaştı.
Japonya 1'inci Lig ekiplerinden Sagan Tosu'da forma giyen Mustafa El Kabir'in yarın Antalya'ya gelerek, kırmızı beyazlı takımın yöneticileriyle 2.5 yıllığına sözleşme imzalaması bekleniyor.
23 Ocak 2017 Pazartesi25 R.Ahir 1438
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Antalyaspor, El Kabir ile prensipte anlaştı
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