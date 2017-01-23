Galatasaray ile yolları ayrılan Lucas Ontivero Şili ekibi Universidad de Chile ile anlaştı. Sarı-kırmızılılara Roberto Mancini döneminde 2014'te gelen Arjantinli futbolcu, ardından dört tane takımda kiralık olarak forma giydikten sonra, Cim Bom'a veda etti.
Henüz 22 yaşında olmasına karşın bir çok takımın formasını giyen Ontivero'nun yeni durağında kendisini farklı bir tecrübenin beklediği ortaya çıktı. Kırmızı-mavili ekip futbol idmanlarını Zumba ile birleştirerek maçlara hazırlanıyor.
Latin Amerika'ya özgü bir dans-fitness programı olan Zumba için antrenman tesislerine özel çalıştırıcılar getiriliyor ve futbolcular teknik ve taktik idmanları, Zumba çalışmasıyla tamamlıyor. Ülkede kapanış ligi olarak bilinen Clausura, Şubat başında start alacak.
22 yaşında dünyayı gezdi
Arjantin'in San Lorenzo kulübü altyapısında yetişen Lucas Ontivero, genç yaşına karşın çok fazla yere gitmesiyle tanınıyor. Real Madrid, Tottenham, Milan, Genoa gibi genç takımlarında denendiği bir çok önemli kulüp bulunan futbolcu, ilk profesyonel sözleşmesini ise Uruguay ekibi Atletico Felix ile yaptı. Macar ekibi Honved, Slovenya'dan Ljubljana ve Kanada ekibi Montreal'de de forma giyen Ontivero, şimdi de Şili'de sahaya çıkmak için gün sayıyor.
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İşte Ontivero'nun yeni takımı!
Galatasaray ile yolları ayrılan Lucas Ontivero Şili ekibi Universidad de Chile ile anlaştı. Sarı-kırmızılılara Roberto Mancini döneminde 2014'te gelen Arjantinli futbolcu, ardından dört tane takımda kiralık olarak forma giydikten sonra, Cim Bom'a veda etti.
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