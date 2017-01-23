23 Ocak 2017 Pazartesi25 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:46Güneş 08:15Öğle 13:23İkindi 15:53Akşam 18:17Yatsı 19:41
    • 16°C Adana
    • 10°C Adıyaman
    • -1°C Afyon
    • 8°C Ağrı
    • 4°C Amasya
    • -1°C Ankara
    • 14°C Antalya
    • -2°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 7°C Balıkesir
  • BIST: 83.124 0.07
  • Altın: 147,600 0.73
  • Dolar: 3,7839 -0.19
  • Euro: 4,0578 0.22

İşte Ontivero'nun yeni takımı!

»
İşte Ontivero'nun yeni takımı!
Lucas Ontivero'nun el sıkıştığı Şili ekibi Universidad de Chile, farklı idmanları ile dikkat çekiyor.
İşte Ontivero'nun yeni takımı! İşte Ontivero'nun yeni takımı! İşte Ontivero'nun yeni takımı!

Galatasaray ile yolları ayrılan Lucas Ontivero Şili ekibi Universidad de Chile ile anlaştı. Sarı-kırmızılılara Roberto Mancini döneminde 2014'te gelen Arjantinli futbolcu, ardından dört tane takımda kiralık olarak forma giydikten sonra, Cim Bom'a veda etti. 
 
Henüz 22 yaşında olmasına karşın bir çok takımın formasını giyen Ontivero'nun yeni durağında kendisini farklı bir tecrübenin beklediği ortaya çıktı. Kırmızı-mavili ekip futbol idmanlarını Zumba ile birleştirerek maçlara hazırlanıyor. 
 
Latin Amerika'ya özgü bir dans-fitness programı olan Zumba için antrenman tesislerine özel çalıştırıcılar getiriliyor ve futbolcular teknik ve taktik idmanları, Zumba çalışmasıyla tamamlıyor. Ülkede kapanış ligi olarak bilinen Clausura, Şubat başında start alacak. 
 
22 yaşında dünyayı gezdi 
 
Arjantin'in San Lorenzo kulübü altyapısında yetişen Lucas Ontivero, genç yaşına karşın çok fazla yere gitmesiyle tanınıyor. Real Madrid, Tottenham, Milan, Genoa gibi genç takımlarında denendiği bir çok önemli kulüp bulunan futbolcu, ilk profesyonel sözleşmesini ise Uruguay ekibi Atletico Felix ile yaptı. Macar ekibi Honved, Slovenya'dan Ljubljana ve Kanada ekibi Montreal'de de forma giyen Ontivero, şimdi de Şili'de sahaya çıkmak için gün sayıyor.  
 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Beşiktaş'a kötü haber!Beşiktaş'a kötü haber!Kamerun forveti Aboubakar'ın, Beşiktaş'ın 19. haftada oynayacağı Atiker Konyaspor maçına yetişme ihtimali de kalmadı. Beşiktaşlı futbolcu Sow'a rakip oldu.
Yusuf Yazıcı, Mehmet Ekici’yi aratmıyorYusuf Yazıcı, Mehmet Ekici’yi aratmıyorTrabzonspor’un 19 yaşındaki genç oyuncusu Yusuf Yazıcı, kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici’yi aratmıyor. Bordo-mavili kulübün altyapısından yetişen oyuncu, forma giydiği maçlarda Trabzonspor’a önemli katkı sağladı.
Sergen Yalçın, Welliton'u affettiSergen Yalçın, Welliton'u affettiKayserispor’da kadro dışı bırakılan golcü Welliton’a, Beşiktaş kupa, Fenerbahçe lig maçı öncesi af çıktı. Tecrübeli oyuncu teknik direktör Sergen Yalçın’ın onayı ile antrenmanlara başladı. Bu arada, Kayserispor, ismi gizli tutan ön libero anlaşmaya vardı.
İşte Ontivero'nun yeni takımı!İşte Ontivero'nun yeni takımı!Lucas Ontivero'nun el sıkıştığı Şili ekibi Universidad de Chile, farklı idmanları ile dikkat çekiyor.
Antalyaspor, El Kabir ile prensipte anlaştıAntalyaspor, El Kabir ile prensipte anlaştıAntalyaspor geçen yıl Gençlerbirliği'nde forma giyen Faslı golcü Mustafa El Kabir ile 2.5 yıllığına prensipte anlaştı.
Fenerbahçe Hernanes için Juventus'la görüşecekFenerbahçe Hernanes için Juventus'la görüşecekJose Sosa transferinde şansını son kez deneyecek olan Fenerbahçe, istediği sonucu alamaması halinde Juventus'un Brezilyalı yıldızı Hernanes için harekete geçecek.
  • Cüneyt Çakır o pozisyon hakkında konuştu!23 Ocak 2017 Pazartesi 13:45
  • Galatasaray'da büyük kriz!23 Ocak 2017 Pazartesi 13:15
  • Mustafa Denizli, Süper Lig'e geri dönüyor!23 Ocak 2017 Pazartesi 12:45
  • Gaziantepspor - Gençlerbirliği maçı ertelendi23 Ocak 2017 Pazartesi 12:15
  • Fatih Terim'in unutamadığı İlhan Cavcav anısı23 Ocak 2017 Pazartesi 11:45
  • İlhan Cavcav’a son görev!23 Ocak 2017 Pazartesi 11:15
  • Fener lider Başakşehir'e ilk yenilgisini tattırdı!23 Ocak 2017 Pazartesi 07:24
  • İlhan Cavcav hayatını kaybetti!22 Ocak 2017 Pazar 11:54
  • Süper Lig'de Schweinsteiger bombası!22 Ocak 2017 Pazar 11:26
  • Riekerink: Penaltı kararı beni çok şaşırttı22 Ocak 2017 Pazar 09:05
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri