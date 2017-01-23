23 Ocak 2017 Pazartesi25 R.Ahir 1438
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Gözler Astana'da! Zirve başladı

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Gözler Astana'da! Zirve başladı
Tüm dünya, Türkiye, Rusya, İran'ın garantörlüğündeki buluşmadan gelecek haberleri bekliyor.
Gözler Astana'da! Zirve başladı Gözler Astana'da! Zirve başladı Gözler Astana'da! Zirve başladı

 

Suriyeli silahlı muhalifler ve rejimin bir araya geldiği zirve başladı; taraflar yüz yüze görüşmeyecek. Türkiye, Rusya ve İran tarafların önüne konulacak bir sonuç bildirgesi üzerinde çalışıyor. Tüm dünya Kazakistan'ın başkenti Astana'dan gelecek olumlu bir haberi bekliyor.

Muhaliflerin önceliği ateşkesin devamı ve yardımların ulaştırılması, Şam rejimi ise zirve başarılı olursa muhaliflerle ateşkes yapabilir.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Şam rejimi ve silahlı muhaliflerin yüz yüze görüşmeleri için henüz bir karar verilmediğini söylese de, dünyayı değiştiren yakıcı sorun için Astana zirvesi bir ilk niteliği taşıyor. Rejim ile muhalifuler aynı masaya oturursa, bu bir ilk olacak.

Daha önce siyasi temsilcileriyle masada yer alan muhalifler, bu kez cephedeki komutanlarıyla Astana'da. 30 Aralık'ta ilan edilen ve çoğunlukla uyulan ateşkesin gölgesinde başlayacak tarihi zirvenin garantörleri Türkiye, Rusya ve İran. Masada iç savaşın başından beri muhalifleri destekleyen Katar da var. Görüşmelere heyet göndermeyen ABD, Kazakistan Büyükelçisi George Albert Krol aracılığıyla temsil edilecek.

MUHALİFLERİN İSTEKLERİ

Muhalefet heyetinin sözcüsü Yahya Aridi, akan kanı durdurmak, rejim ve İran'ın uyguladığı şiddeti sona erdirmek için görüşmelere katıldıklarını söyledi. Rejim askerleri ve İran milislerinin ateşkes ihlallerine vurgu yapan Aridi, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararının 13. ve 14. maddelerinde yer alan ablukaların kaldırılması ve rejimin etnik temizliğine son verilmesine ilişkin maddeleri gündeme getirdi.

Sözcüye göre, atmosfer iyimserlik ya da kötümserlik atmosferi değil. Aridi, "13 Aralık 2016'da Türkiye ve Rusya garantörlüğünde sağlanan anlaşma onaylanırsa, garanti edilirse, biz o zaman 'birşeyler başarıldı' deriz" ifadesini kullandı.

Muhalifler arasında da Türkiye'nin desteklediği Faylak El Şam ve Sultan Murat Tugayı'nın liderleri de yer alıyor. Türkiye, PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG'nin Astana'ya katılmamasını mutlak şekilde istemiş, Moskova Ankara'nın önerisini kabul etmişti.

REJİMİN İSTEĞİ

Peki Şam rejimi ne istiyor? Türkiye ve Katar gibi muhalifleri destekleyen ülkelerin politika değiştirmesini bekleyen Şam yönetimi, Astana zirvesi başarılı olursa masadaki muhalif gruplarla ateşkes yapabilir.

Rejim, PKK'nın uzantısı YPG ile Suriye Demokratik Güçleri (SDF) dışındaki tüm muhalif grupları 'terörist' olarak görüyor. Rusya ise, Türkiye nedeniyle YPG konusuna mesafeli duruyor.

Yüzbinlerce insanın hayatını kaybetmesine yol açan iç savaş, milyonlarca Suriyelinin de evlerini terk etmesine neden oldu. Halihazırda sayıları 10 milyonu bulan Suriyeliler, başka ülkelere kaçmış durumda.

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