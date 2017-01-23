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Mühendislik okudu Spiderman kostümüyle...

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Mühendislik okudu Spiderman kostümüyle...
Her gün düzenli olarak evde önce balonlarını şişiren Sevinç, daha sonra da kostümünü giyerek sahildeki parkları dolaşıp satış yaparak geçimini temin etmeye çalışıyor
Mühendislik okudu Spiderman kostümüyle... Mühendislik okudu Spiderman kostümüyle... Mühendislik okudu Spiderman kostümüyle...

Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nü bitiren 28 yaşındaki Eren Özgen Sevinç, uzun zaman kendi alanında iş arayıp bulamayınca geçimini sağlamak için Örümcek Adam kostümü giyerek sokakta balon satmaya başladı.

Mersinli Eren Özgen Sevinç, 2 yıl önce mezun olduktan sonra uzun süre iş aradı. Maddi imkanı yetersiz olan ailesine de katkıda bulunmak zorunda kalan Sevinç, geçici olarak çeşitli işlerde çalışmaya başladı. Aldığı ücretlerle günlük ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan Sevinç, üniversite öncesi bir dönem animatör olarak çalışmasından yola çıkarak, Örümcek Adam kostümü ile balon satmaya karar verdi.

Her gün düzenli olarak evde önce balonlarını şişiren Sevinç, daha sonra da kostümünü giyerek sahildeki parkları dolaşıp satış yaparak geçimini temin etmeye çalışıyor.

Mühendislik okudu Spiderman kostümüyle balon satıyor

ÇOK ÜZÜNTÜLÜYÜM

Okuldan mezun olduktan sonra çok uzun süre iş aradığını belirten Sevinç duygularını şöyle dile getirdi: “Okuldan ayrıldıktan sonra jeoloji mühendislerinin yanında da çalıştım, İŞKUR’un iş başı programlarından da yararlandım. Piyasanın durumundan dolayı da oralarda da fazla tutunamadım. Özel sektörde insanlar para kazanamıyorken, yanına bir eleman alması güçleşiyor. Bir jeoloji mühendisi olarak ülkemizde iş için birçok yere başvurdum fakat bir sonuç alamadım. Bu durumdan da çok üzüntülüyüm.”

ALAKASIZ BİR İŞ YAPIYORUM

Türkiye’de kendisi gibi çok sayıda insan olduğunu ve mesleği dışında iş yapmak zorunda kaldığını belirten Sevinç şöyle devam etti: “Ben özel biri değilim, herkes gibiyim. Benim gibi binlerce kişi var. Benim bir fikrim vardı, onu hayata geçirdim. Bir jeoloji mühendisi olarak çok alakasız bir iş yapıyorum. Bunun farkındayım. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Çocukları memnun ve mutlu etmek bu kadar kolayken, bunu yapmak ve bunun huzuru almak benim için paha biçilemez.

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