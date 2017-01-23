Yunanistan'a kaçan askerlerle ilgili flaş gelişme

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan darbeci 8 asker bugün yeniden hakim karşısına çıktı. Karar 26 Ocak'a ertelendi.
FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi kalkıştığı başarısız darbe girişiminin ardından helikopterle Yunanistan’a kaçan 4 darbeci subay hakkındaki nihai kararın bugün verilmesi bekleniyordu ama Yunan mahkemesi kararı 26 Ocak tarihine erteledi.
YUNANİSTAN'DAN SKANDAL UYGULAMA: KELEPÇESİZ GETİRİLDİLER
15 Temmuz darbe girişiminin ardından helikopterle Yunanistan’a kaçan ve iltica talebinde bulunan tüm subaylar bugün bir kez daha mahkemeye getirildi. Takım elbise giydikleri görülen darbeci subayların kelepçesiz olmaları dikkat çekti.