İstanbul ulaşımının can damarı olan metrobüs hattı, bugüne kadar birbirinden ilginç olaylara şahitlik etti. Binlerce insan iş çıkışı evine gidebilmek için duraklarda birbirleriyle yarış etti. Yolcular arasında yer kavgaları bitmek bilmedi. Durakta inemeyen bir yolcu, şoförü şemsiye ile darp etti. Sinirlenen bir başka şoför de bıçakla yolcuya saldırıp elini kesti. Son yaşanan olay ise 'Bu kadarına da pes' dedirtti. İddialara göre söz konusu olay şöyle gelişti. Ercan P., geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla buluştuktan sonra evine gitmek için metrobüse yöneldi.
BACAĞINA SAPLADI
Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; Mecidiyeköy durağında araca binen Ercan P.'nin yanına birkaç durak sonra Semra H. isimli kadın geldi. İddialara göre Semra H., yanına oturduğu Ercan P.'yi iteklemeye başladı. Kadına durumu sormak isteyen Ercan P., bu sırada Semra H.'nin çantasında bir şeyler aradığını fark etti. Çantasından bir anda şırınga çıkaran genç kadının bacağına iğne saplamasıyla da şoka girdi. Neye uğradığını şaşıran Ercan P., iğneyi çıkarıp durumu Edirnekapı durağında bulunan sivil polislere bildirdi. İkili daha sonra Eyüp Polis Merkezi'ne gönderildi. Semra H. ifadesinde özel bir hastanede çalıştığını söyledi.
SÜREKLİ HAREKET ETMESİNE KIZIP ŞIRINGAYI SAPLAMIŞ!
İneceği durak yaklaştığı için çantasında sigara aradığını, Ercan P.'nin sürekli hareket etmesine sinirlendiği için çantadaki şırıngayı batırdığını dile getirdi. Olayın ardından hastaneye başvuran Ercan P. ise şırıngadan kendisine herhangi bir hastalık bulaşmadığının tespit edilmesini istedi. Ercan P.'nin ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
- Galatasaray'da büyük kriz!Şamil Tayyar'dan Akın Öztürk için bomba öneri!Yunanistan'a kaçan askerlerle ilgili flaş gelişmeDolar, Trump sonrası düşüşe geçtiİçişleri Bakanlığı valiler hakkında açıklama yaptıMustafa Denizli, Süper Lig'e geri dönüyor!Metrobüste şırıngalı hemşire dehşeti!Trump'ı koruyan Amerikan gizli servisinin sahte kol taktiği!Referandum, Türkiye mucizesi ve ABD’nin Turuncu Devrim’i..Avukat yasağı kaldırıldı
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
- “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
İmsak 06:46 Güneş 08:15 Öğle 13:23 İkindi 15:53 Akşam 18:17 Yatsı 19:41
- 14°C Adana
- 7°C Adıyaman
- -5°C Afyon
- 7°C Ağrı
- 3°C Amasya
- -3°C Ankara
- 12°C Antalya
- 5°C Artvin
- 6°C Aydın
- 2°C Balıkesir
- BIST: 83.105 0.05
- Altın: 146,901 0.25
- Dolar: 3,7669 -0.64
- Euro: 4,0418 -0.18
Metrobüste şırıngalı hemşire dehşeti!
İstanbul ulaşımının can damarı olan metrobüs hattı, bugüne kadar birbirinden ilginç olaylara şahitlik etti. Binlerce insan iş çıkışı evine gidebilmek için duraklarda birbirleriyle yarış etti. Yolcular arasında yer kavgaları bitmek bilmedi. Durakta inemeyen bir yolcu, şoförü şemsiye ile darp etti. Sinirlenen bir başka şoför de bıçakla yolcuya saldırıp elini kesti. Son yaşanan olay ise 'Bu kadarına da pes' dedirtti. İddialara göre söz konusu olay şöyle gelişti. Ercan P., geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla buluştuktan sonra evine gitmek için metrobüse yöneldi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Mühendislik okudu Spiderman kostümüyle...
- Tarihi bina bakımsızlıktan çöktü!
- Gamze Özçelik: Lütfen gerçek olmasın!
- 65 yaşında 5,5 saatte 7 bin 233 defa...
- 8 yaşında ilkokulu bitirdi!
- Gazeteci Hüsnü Mahalli için karar verildi
- Gülben Ergen ile eski eşi Mustafa Erdoğan kavga etti!
- Toraman'ın eşinin arkadaşı her şeyi itiraf etti!
- Karısını öldürdü! Savunması pes dedirtti!
- 105 yaşındaki kadın sağlığına kavuştu!
- Rüyasında iyileşeceğini gören o sanatçı tesettüre girdi!
- Ham çökelek Atilla'ya kötü haber!
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.