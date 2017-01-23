23 Ocak 2017 Pazartesi25 R.Ahir 1438
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  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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Metrobüste şırıngalı hemşire dehşeti!

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Ercan P., metrobüsle evine gittiği sırada hemşire Semra H.'nin şırıngalı saldırısına uğradı! İğnede, hastalık olup olmadığının araştırılmasını isteyen genç adamın şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Metrobüste şırıngalı hemşire dehşeti!
Metrobüste şırıngalı hemşire dehşeti! Metrobüste şırıngalı hemşire dehşeti! Metrobüste şırıngalı hemşire dehşeti!

İstanbul ulaşımının can damarı olan metrobüs hattı, bugüne kadar birbirinden ilginç olaylara şahitlik etti. Binlerce insan iş çıkışı evine gidebilmek için duraklarda birbirleriyle yarış etti. Yolcular arasında yer kavgaları bitmek bilmedi. Durakta inemeyen bir yolcu, şoförü şemsiye ile darp etti. Sinirlenen bir başka şoför de bıçakla yolcuya saldırıp elini kesti. Son yaşanan olay ise 'Bu kadarına da pes' dedirtti. İddialara göre söz konusu olay şöyle gelişti. Ercan P., geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla buluştuktan sonra evine gitmek için metrobüse yöneldi.

BACAĞINA SAPLADI

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; Mecidiyeköy durağında araca binen Ercan P.'nin yanına birkaç durak sonra Semra H. isimli kadın geldi. İddialara göre Semra H., yanına oturduğu Ercan P.'yi iteklemeye başladı. Kadına durumu sormak isteyen Ercan P., bu sırada Semra H.'nin çantasında bir şeyler aradığını fark etti. Çantasından bir anda şırınga çıkaran genç kadının bacağına iğne saplamasıyla da şoka girdi. Neye uğradığını şaşıran Ercan P., iğneyi çıkarıp durumu Edirnekapı durağında bulunan sivil polislere bildirdi. İkili daha sonra Eyüp Polis Merkezi'ne gönderildi. Semra H. ifadesinde özel bir hastanede çalıştığını söyledi.

SÜREKLİ HAREKET ETMESİNE KIZIP ŞIRINGAYI SAPLAMIŞ!

İneceği durak yaklaştığı için çantasında sigara aradığını, Ercan P.'nin sürekli hareket etmesine sinirlendiği için çantadaki şırıngayı batırdığını dile getirdi. Olayın ardından hastaneye başvuran Ercan P. ise şırıngadan kendisine herhangi bir hastalık bulaşmadığının tespit edilmesini istedi. Ercan P.'nin ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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