23 Ocak 2017 Pazartesi25 R.Ahir 1438
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İçişleri Bakanlığı valiler hakkında açıklama yaptı

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İçişleri Bakanlığı valiler hakkında açıklama yaptı
İçişleri Bakanlığı, bugün kamuoyuna yansıyan "valilerin pasaportuna el konulmasına" dair iddialara ilişkin bir açıklama yaptı.
İçişleri Bakanlığı valiler hakkında açıklama yaptı İçişleri Bakanlığı valiler hakkında açıklama yaptı İçişleri Bakanlığı valiler hakkında açıklama yaptı

Bugün kamuoyuna yansıyan valiler hakkında soruşturma açıldığı ve pasaportlarına tahdit konulduğuna dair haber, İçişleri Bakanlığı tarafından doğrulanmadı. Bakanlığın resmi Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Devlet Denetleme Kurulundan, haberde adı geçen valilerle ilgili İçişleri Bakanlığına intikal eden bir soruşturma bulunmadığı belirtilerek, valilerin pasaportlarında da tahdidin söz konusu olmadığı kaydedildi.
 

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Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur

 

Bugün yayınlanan bir haberde valiler Vahdettin Özcan, İbrahim Şahin, Hüseyin Avni Coş, Adnan Yılmaz ve Hasan Karahan hakkında soruşturma olduğu ve pasaportlarına tandit konulduğu iddia edilmişti.

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