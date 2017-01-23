İçişleri Bakanlığı valiler hakkında açıklama yaptı

Bugün kamuoyuna yansıyan valiler hakkında soruşturma açıldığı ve pasaportlarına tahdit konulduğuna dair haber, İçişleri Bakanlığı tarafından doğrulanmadı. Bakanlığın resmi Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, Devlet Denetleme Kurulundan, haberde adı geçen valilerle ilgili İçişleri Bakanlığına intikal eden bir soruşturma bulunmadığı belirtilerek, valilerin pasaportlarında da tahdidin söz konusu olmadığı kaydedildi.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur
Bugün yayınlanan bir haberde valiler Vahdettin Özcan, İbrahim Şahin, Hüseyin Avni Coş, Adnan Yılmaz ve Hasan Karahan hakkında soruşturma olduğu ve pasaportlarına tandit konulduğu iddia edilmişti.