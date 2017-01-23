Şamil Tayyar'dan Akın Öztürk için bomba öneri!

Şamil Tayyar, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası tutuklanan Orgeneral Akın Öztürk ve Mehmet Dişli için bir öneri ortaya attı.
AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar Akın Öztürk ve Mehmet Dişli'nin itirafçı yapılmaları gerektiğini söyledi.
BU İKİ İSİM İTİRAFÇI YAPILMALI
Tayyar "Dişli ve Öztürk o geceye dair özel bilgilere sahip. Bunların cezaevinde çok iyi korunması gerekir. Özel bilgilere sahip oldukları için suikast girişimi uğrayabilir ya da tehdit ve şantaj yoluyla gerçek bilgileri saklamaları sağlanabilir. Bu iki isim itirafçı yapılarak 15 Temmuz'un bilinmeyen ve gecenin karanlık bölümlerine ilişkin çoğu noktayı aydınlatabilirler" diye konuştu.
İTİRAFÇI YAPILSINLAR
Tayyar, "Mutlaka itirafçı yapılmalılar. Bugün doğru bildiklerimiz yanlış, yanlış bildiklerimiz doğru, kahraman bildiklerimiz vatan haini, hain bildiklerimiz kahraman olabilir. 15 Temmuz'a dair bütün paradigmanın yeni itiraf ve açıklamalarla alt üst olabileceğini düşünüyorum." dedi.