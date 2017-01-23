23 Ocak 2017 Pazartesi25 R.Ahir 1438
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  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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Kurtulmuş'tan Bakanlar Kurulu sonrası açıklama

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Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu sonrası önemli açıklamalarda bulundu.
Kurtulmuş'tan Bakanlar Kurulu sonrası açıklama
Kurtulmuş'tan Bakanlar Kurulu sonrası açıklama Kurtulmuş'tan Bakanlar Kurulu sonrası açıklama Kurtulmuş'tan Bakanlar Kurulu sonrası açıklama

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

Mevcut anayasa değişiklik paketi, rejim değişikliğiyle ilgili bir paket değildir; sistem değişikliğidir. Bir rejim değişikliği tartışılıyor olsaydı, egemenlikle ilgili konuları içermesi gerekirdi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl kullanılacağıyla ilgili bir tartışması yoktur. 

DÜN YAYINLANAN KHK'LAR

OHAL işlemlerini inceleme komisyonu kuruldu. İşten atılanlar, uzaklaştırılanlar, kapatılan dernekler, vakıflarla ilgili bir itiraz mercisi olarak 7 kişilik bir komisyon kurulması kararlaştırılmıştır. Gerekirse Bakanlar Kurulu birer yıl süreyle çalışma takvimini uzatabilecektir. Bu iç hukuk sürecinin objektif yürüyeceğine inanıyoruz. Gözaltı süresinin 30 günden 7 güne indirilmesi de önemlidir. İlk 5 gün içerisinde avukatla görüşme yasağı da kaldırılmıştır. KHK'lar çerçevesinde 367 kişi ihraç edilmiştir, 124 kişi de göreve iade edilmiştir. Gazilerin tümünün arasındaki farkların kaldırılarak, yaklaşık 19 bin kişi 1404 lira 2150 lira arasında gazilik maaşı alacaklardır. Bu kapsamda 4 KHK ile çok sayıda karar alındı. 

ASTANA GÖRÜŞMELERİ

Hayırlı sonuçlar vermesini, Suriye'de adil ve kalıcı barışa zemin hazırlamasını temenni ediyoruz. Suriye halkı çok çekti. 6 yıl boyunca gelişen son derece acımasız, kanlı bir savaşla karşı karşıya kaldık. 600 bin Suriyeli öldü, canım şehirler yerle bir edildi. 13 milyon Suriyeli ya Suriye içerisinde, ya da Suriye dışarısında göçmen hale geldi. Artık bu ağır tabloyu geriye çevirmek, "Suriye Suriyelilerindir" prensibi içerisine getirmek bütün uluslararası camianın sorumluluğudur. Biz bu süreçten umutluyuz. İlk sefer 6 yıl sonra savaşan taraflar masanın etrafında bir araya gelecek. Başta en aykırı görüşler uzlaşılacak noktalara gelecektir. Türkiye'nin, Rusya'nın, İran'ın ve ABD'nin olumlu katkıları olmasını temenni ediyoruz. 

TRUMP'TAN 2 TALEP

Bu süreçte hem Ortadoğu, hem dünya siyasetinde yeni yol haritalarının ortaya konulacağı anlaşılmaktadır. Bu çerçevede özellikle Türkiye ile ABD ilişkileri bakımından eski yönetim tarafından yapılan hataların tekrarlanmaması niyetindeyiz. Bu çerçevede Trump yönetiminden Türkiye- Amerika ilişkilerini yeniden güçlendirmek için 2 konuda görüşlerini yeniden gözden geçirmelerini tavsiye ediyoruz. Bunlardan biri Gülen'in Türkiye'ye iadesi, hem bu süreç içerisinde kendi örgütü ile haberleşmesinin kesilmesi ABD yönetiminden en temel isteklerimizden birisidir. Bu müttefiklik hukukumuzun gereğidir. İkincisi PYD'ye verilen desteğin kesilmesidir. Bu silahlı gücün bölgedeki istikrarsılığın nedeni olduğu açıktır. 

 

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