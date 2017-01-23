Darbeden yargılanan askerler operasyona gönderilmiş!

Darbe girişimi gecesi Sabiha Gökçen Havalimanı’nı işgale gittikleri gerekçesi ile rütbeli olan 28 askerin tutuklu, 34 erin ise tutuksuz yargılandığı 62 sanıklı davaya SilivriCezaevi yerleşkesindeki duruşma salonunda başladı.İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu yargılanan 28 rütbeli asker ile tutuksuz yargılanan 34 erden 15’i katıldı. Sanıkların kimlik tespiti yaklaşık 1 saatsürdü.
HER İKİ SAATTE BİR ARA VERİLECEK
Mahkeme Başkanı Ali Öztürk, kimlik tespitinin ardından iddianamenin özetleneceğini, ardından da tutuklu sanıkların sorgusuna geçileceğini belirterek, duruşmaya da 2 saatte bir 15’er dakikalık ara vereceğini söyledi.
TUTUKSUZ ERLERİN BAZILARI EL BAB OPERASYONU’NDA
Mahkeme Başkanı Öztürk, tutuksuz yargılanan erler için görev yaptıkları Nurettin Baransel Kışlası 2. Zırhlı Tugayı’na tebligat çıkardıklarını, gelen yanıtta tebligat çıkarılan erlerin bazılarının El Bab operasyonuna katıldıkları için yurt dışına gittikleri, sınır dışına tebligat yapalamayacağı için duruşmaya gelmeyen tutuksuz sanıklara ikinci tebligatın yapılmadığını söyledi.
Başkan Ali Öztürk, iddianameyi okumaya başladı. İddianamenin okunmasının ardından sanıkların sorgusuna geçilmesi bekleniyor.
İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Maltepe Nurettin Baransel Kışlaşı 2. Zırhlı Tugayı’nda görevli bir yüzbaşı, 7 subay ve 20 uzman çavuş ile 34 er hakkında 15 Temmuz gecesi devlet büyüklerinin kullanma ihtimaline karşı Sabiha Gökçen Havalimanı’nı işgale gittikleri belirtiliyor.
Rütbeli 28 askerin tutuklu, 34 erin tutuksuz yargılandığı iddianamede sanıkların tümü için 4 ayrı suçtan ceza isteniyor. Tüm sanıkların, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" üç kez ağırlaştırılmış müebbet ve "Silahlı terör örgütüne üye oylak", "Üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçlarından 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.
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Darbeden yargılanan askerler operasyona gönderilmiş!
Darbe girişimi gecesi Sabiha Gökçen Havalimanı’nı işgale gittikleri gerekçesi ile rütbeli olan 28 askerin tutuklu, 34 erin ise tutuksuz yargılandığı 62 sanıklı davaya SilivriCezaevi yerleşkesindeki duruşma salonunda başladı.İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu yargılanan 28 rütbeli asker ile tutuksuz yargılanan 34 erden 15’i katıldı. Sanıkların kimlik tespiti yaklaşık 1 saatsürdü.
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