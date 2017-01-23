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Yurt yangınında tutuklanan yöneticilerine tahliye

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Yurt yangınında tutuklanan yöneticilerine tahliye
Adana'da 12 kişinin hayatını kaybettiği Aladağ'daki yurt yangınıyla ilgili tutuklu dernek yöneticilerine tahliye kararı çıktı.
Yurt yangınında tutuklanan yöneticilerine tahliye Yurt yangınında tutuklanan yöneticilerine tahliye Yurt yangınında tutuklanan yöneticilerine tahliye

Aladağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 12 kişinin öldüğü, 24 kişinin yaralandığı 29 Kasım’daki yurt yangınıyla ilgili olarak kızı da ölen yurt müdürü Cumali Genç, müdür yardımcısı İsmail Uğur ile Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği’nin yöneticileri Ramazan Keleş, Ramazan Dede, Mustafa Öztaş, Mahir Kılınç tutuklanmıştı. 

4 Aralık’ta tutuklanan şüphelilerle ilgili olarak avukatları Aladağ Sulh CezaMahkemesi’ne tahliye talebinde bulundu. Mahkeme, 22 Ocak’ta Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği’nin yöneticileri Ramazan Keleş, Ramazan Dede, Mustafa Öztaş, Mahir Kılınç’ı tutuksuz yargılanmak üzere tahliye etti.

Cumali Genç ile yardımcısı İsmail Uğur’un ise tutukluluk halinin devamına karar verildi. Dernek yöneticilerinin tahliye edilmesi üzerine ölen çocukların ailelerinin avukatları, bu kararı itiraz edeceklerini bildirdi. 

Yangınla ilgili ise Cumhuriyet Savcılığı’nın soruşturması ise halen devam ediyor.

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