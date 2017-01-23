Batman'da bakkal işleten Ozan Kahraman, müşterilerinde yıllardır biriken alacaklarını tahsil etmek için ilginç bir kampanya başlattı.Kahraman, borcunu ödeyen vatandaşlara bir komi yumurtayı ücretsiz vereceğini duyurdu.
'YETER Kİ BORÇLARINI ÖDESİNLER'
Ozan Kahraman, bazı müşterilerinin yaklaşık 3 yıldır tek kuruş ödeme yapmadığını belirterek "Borç defterinde yer kalmadı. Şu anda müşterilerimden 30-35 bin TL alacağım var. Alacaklarımı alamadığım için böyle bir kampanyaya başvurdum. Kim borcunu öderse ona bir koli yumurtayı bedava vereceğiz. 10 lira olan borcunu ödeyen de bin lira olan borcunu ödeyen de bu kampanyadan faydalanabilir. Yeter ki borçlarını ödesinler" dedi.
23 Ocak 2017 Pazartesi25 R.Ahir 1438
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Alacaklarını tahsil edemeyen bakkaldan şaşırtan kampanya!
Batman'da bakkal işleten Ozan Kahraman, müşterilerinde yıllardır biriken alacaklarını tahsil etmek için ilginç bir kampanya başlattı.Kahraman, borcunu ödeyen vatandaşlara bir komi yumurtayı ücretsiz vereceğini duyurdu.
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