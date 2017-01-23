23 Ocak 2017 Pazartesi25 R.Ahir 1438
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  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor-CANLI

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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor-CANLI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Darüsselam'daki temasları kapsamında Tanzanya'da konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor-CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor-CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor-CANLI

İşte o konuşmadan satır başları

Şahsıma gösterilen ilgi için mevkidaşıma teşekkür ediyorum. Bugün kendisi ile yaptığımız görüşmeler, ülkelerimizin geleceği için çok çok faydalı geçti. 

İki ülke arasında çok ciddi bir potansiyel olduğunu gördük. Türkiye olarak istihdam oluşturacak yatırımların daha da artmasını arzu ediyoruz.Tanzanya makamlarının da kendilerine her türlü göstereceğinden eminim.

Türkiye 15 Temmuz gecesi bir terör örgütünün darbe girişimine maruz kaldı. 248 insanımız darbeciler tarafından şehit edildi. 7'den 70'e milletimizin tamamı sokaklara çıkarak, ülkesine ve demokrasisine sahip çıkmıştır.

 

 

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