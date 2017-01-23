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  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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HDP'den CHP'nin 'hayır' kampanyasına tepki!

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HDP'den CHP'nin 'hayır' kampanyasına tepki!
HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, CHP’nin referandum sürecinde yapacağı 'Hayır' kampanyasını eleştirerek, "CHP, 100 yıllık statükoyu korumak için ’Hayır’ diyor. Değişikliği yapmak isteyenler de ülkeyi 200 yıl geriye götürmek istiyor" dedi.
HDP'den CHP'nin 'hayır' kampanyasına tepki! HDP'den CHP'nin 'hayır' kampanyasına tepki! HDP'den CHP'nin 'hayır' kampanyasına tepki!

Tukuklu bulunan Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk’ün Diyarbakır’da KCK anadavasında görülen duruşmasını HDP milletvekilleri Osman Baydemir, Meral Danış Beştaş, Nadir Bingöl, Feleknaz Uca, Nimettullah Erdoğmuş ile birlikte takip eden HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, duruşmanın ardından Adliye önünde bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ahmet Türk’ün yargıladığı KCK ana davasının düşürülmesi gerektiğini dile getiren Yıldırım, Balyoz, Odatv ve Şike davasının düşürüldüğünü hatırlatarak, şunları söyledi:

"Aynı dönemde açılmış olan ve ülkenin batısında görülen davaların hepsi ya yerel mahkemeler ya da temyiz mahkemeleri tarafından bir bir düşürülüp, sanıkların tamamı beraat ettiği, iddianameler ise neredeyse rejime dönük hazırlanmış bir kumpas iddianemeleri olarak kabul edildi. O dönem siyasi iktidarın ortakları yargıda, kollukta örgütlenmiş olan Gülen cemaatinin mensupları, ne zaman ki iktidara benzer bir yönelimi gerçekleştirdi ve iktidarla ortaklıkları bozuldu. Balyoz, kumpas, Odatv, şike davası ve adını sayamadığımız bir çok dava düşürülürken, siyasi iktadar tarafından terörist olarak adlandırılan savcıların hazırladığı iddianameler, hakimlerin sürdürdüğü mahkemeler bir tek sıra Kürde gelince hala devam ediyor ve siyasi iktadarla olan ortaklıkları bugün dahi sürüyor."

"ADLİ TIP’A TÜRK’ÜN TAHLİYE EDİLMESİ İÇİN RAPOR ULAŞTI"

HDP’li Yıldırım, Ahmet Türk için hazırlanan sağlık raporunda tahliye edimesi gerektiği belirtilerek Adli Tıp’a ulaştığını, ancak mahkemenin henüz karar vermediğini de dile getirerek, "Ahmet Türk, bu davadan zaten tutuklu değil, Mardin’de görülmekte olan bir başka dava dosyasından tutuklu. O dosya ile alakalı da bizim gerek Ankara’dan takip ettiğimiz, gerekse de hukukçu arkadaşlarımızın Mardin’den takip ettiği bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. Ahmet Türk, 74 yaşında. Sağlık sorunları yaşayaşan ve bu sağlık sorunları tutuklanmadan kamuoyunca biliniyordu. Ahmet Türk’ün hazırlandığı sağlık raporları Adli Tıp’a ulaştı ve tahliye edilmesi gerektiği yönde kanaatler açığa çıkmasına rağmen, bugün mahkemece bırakılmayışının bizim tarafımızdan yine siyasi bir kararın devamıdır. Elimizdeki bilgi Ahmet Türk’ün sağlık raporunun hazırlandığı ve Adli Tıp’tan geçtiğini ve mahkemenin hala neden bu raporun gereğini yerine getirmediğini anlamakta güçlük çekiyoruz" dedi.

Yıldırım, "Ahmet Türk’ü yaklaşık 45 dakika görme şansımız oldu. Sağlık durumun çok iyi olduğunu da ifade edemeyez, ama çok kötü bir sağlık koşulunun olduğunu da söyleyemeyiz" diye konuştu.

"CHP’NİN 'HAYIR' KAVRAMINI CİDDİ BİR ŞEKİLDE ELEŞTİRİYORUZ"

Bir gazetecinin, CHP’nin Anayasa değişikliğinde referandumda 'Hayır' kampanyasını destekleyip desteklemeyecekleri ile ilgili bir soru üzerine Yıldırım, "Biz böyle bir cümleyi kabul etmiyoruz. CHP’nin ’Hayır’ kavramını ciddi bir şekilde eleştiriyoruz. CHP, 100 yıllık statükoyu korumak için ’Hayır’ diyor. Değişikliliği yapmak isteyenler de, ülkeyi 200 yıl geriye götürmek istiyor. Biz ikisini de reddden bir noktadan, bu ülke insanlarının kalıcı ve onurlu barışı barındıran, 80 milyon insanın kendini içinde gördüğü bir toplumsal sözleşmeyi hak ettiğine inanıyoruz. Buradan hareketle bizim çok güçlü bir ’Hayır’ kampanyasını tüm halkımız ve kurumlarımızla birlikte yürüteceğiz. Bu çalışmalarımızın CHP ile anılmasını çok doğru bulmayız" diye konuştu.

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