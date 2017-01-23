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Tanzanya'dan uyardı! İtibar etmeyin

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Tanzanya'dan uyardı! İtibar etmeyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanzanya'daki iş forumunda konuşma yaptı.
Tanzanya'dan uyardı! İtibar etmeyin Tanzanya'dan uyardı! İtibar etmeyin Tanzanya'dan uyardı! İtibar etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanzanya'daki iş forumunda konuşma yaptı.

İşte Erdoğan'ın konuşması:

''Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi artmış olmasına rağmen mevcut tablo potansiyeli yansıtmaktan uzaktır.

Tanzanya, altınıyla elmasıyla öne çıkan bir ülkedir. Türkiye ise reformlarla dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer almaktadır. İki ülke birbirini tamamlayıcı niteliktedir.

Ülkelerimiz arasındaki güçlenen dostluğun ekonomik alanda da gelişmesini istiyoruz. Donanımızı Tanzanya ile paylaşabiliriz.

Türkiye Avrupa'nın 6. büyük ekonomisidir. OECD ülkeleri içerisinde en hızlı büyüyen 2. ülke.

Türkiyeli işverenler Tanzanya'da en çok istihdam sağlayan iş adamları.

Tanzanyalı iş adamlarını Türkiyeli işadamlarıyla ortak iş yapmaya davet ediyorum

Birçok büyük şirketimiz Afrika'da büyük işler yapıyor. Tanzanya'da da yapacaklarına inanıyorum.

Türkiyeli iş adamlarını bu ülkedeki imkanlardan yararlanmaya davet ediyorum

BM'YE SERT SÖZLER

Birleşmiş Milletler adil değil. Adil olmadığı için Ortadoğu kan gölüne çevrildi. Afrika'da da durum aynı.

Yıllarca şu Afrika sömürülmedi mi? Altını elması sömürülmedi mi? Köle ticareti buralardan yapılmadı mı? Bütün bu olaylar karşısında batı sessiz kalmadı mı? Buralara el attlar mı?

Gelin tüm dünya birleşelim, dünya 5'ten büyüktür diyerek BM'nin 193 üyesinden herkes dönerli bir şekilde daimi üye olsun. Daimi geçici üye sistemi kalksın.

Bunu yapmaya mecburuz.

Afrika ülkelerindeki sorunların çözümünün yine bu topraklardan çıkacağını düşünüyoruz.

Biz paylaşmanın bereketine inanan insanlarız. Şu anda dünyada en az gelişmiş ülkelere destekte 1. sırada ABD, 2. sırada İngiltere, 3. sırada Türkiye var. Milli gelire oranladığınızda 1. sırada Türkiye var.

Bizim ecdadımızın Afrika'daki bin yıllık tarihinde sömürgecilik izi yoktur. Atalarımız ne buralarda ne başka yerlerde emperyalist hareket etmemiştir.

'İTİBAR ETMEYİN'

Afrika'daki ilişkilerimize kazan kazan bakışıyla yaklaşıyoruz.

Türkite 15 Temmuz'da darbe girişimine maruz kaldı. Bunun arkasında FETÖ vardır. FETÖ faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için tehdittir. Tanzanya'daki yapılanmaları için gereken önlemleri Cumhurbaşkanı ile ele aldık. Adında Türkiye geçen ama büyükelçilik tarafından tanınmayan hiç bir işadamı örgütüne itibar etmeyin.''

 

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