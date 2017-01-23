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Alaattin Çakıcı, hastaneye kabul edilmedi

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Alaattin Çakıcı, hastaneye kabul edilmedi
Bolu'da F Tipi Cezaevi'nde yatan Alaattin Çakıcı, sağlık sorunları nedeniyle Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.
Alaattin Çakıcı, hastaneye kabul edilmedi Alaattin Çakıcı, hastaneye kabul edilmedi Alaattin Çakıcı, hastaneye kabul edilmedi

Bolu'da F Tipi Cezaevi'nde yatan Alaattin Çakıcı, saat 12.00 sıralarında polis ve Jandarmanın geniş güvenlik önlemleri altında Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi. Hastaneye Çakıcı’nın çok sayıda yakını ve arkadaşları geldi. Yaklaşık 1 saat sivil cezaevi nakil aracında bekletilen Çakıcı, hastanede hasta mahkum koğuşu olmadığı için yatışı yapılamadı. Çakıcı geldiği cezaevi aracı ile Bolu’daki cezaevine götürülürken yakınları el sallayarak uğurladı.

Çakcı’nın cezaevine götürülmesinin ardından avukatları gazetecilere kısa bir açıklama yaptı.
Avukatı Gökhan Kılıç “Alaattin Bey bugün Bolu’dan geldi. Ancak Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hasta koğuşu olmadığı için hastane kabul edemedi. Burada bir koordinasyonsuzluk var. Tabii bakanlık buraya yazı yazarken yazışmaların daha önce yapılması gerekiyordu. Alaattin bey şimdi tekrar Bolu’ya F tipi cezaevine geri dönüyor. Çeşitli rahatsızlığı var“ şeklinde konuştu. 

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