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Elektrik faturasını azaltmanın yolları

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Elektrik faturasını azaltmanın yolları
Samsun Elektrik ve Elektronik Teknisyenleri Odası Başkanı Osman Saka, vatandaşların puantlı sisteme geçmesi halinde elektrik faturalarındaki fiyatların yüzde 30 oranında aşağıya çekilebileceğini söyledi.
Elektrik faturasını azaltmanın yolları Elektrik faturasını azaltmanın yolları Elektrik faturasını azaltmanın yolları

Elektrik ve Elektronik Teknisyenleri Odası Başkanı Osman Saka, elektrik tasarrufu ve elektrik faturalarında düşüşe sebep olabilecek yöntemler hakkında açıklamalarda bulundu. Ampul ve elektronik eşya seçimin de elektrik tasarrufunda çok önemli bir etken olduğunun altını çizen Osman Saka, “Elektrik faturasının az gelmesi için ilk önce imkanı olan vatandaşların yeniş çıkartılan elektronik ürünlerin üzerinde A+(plas) işareti olanlarından alması gerekiyor. Bu ürünler normal ürünlerden yüzde 30 daha tasarruflu. Ayrıca vatandaşlar, sadece kullanacağı cihazların elektriklerini açık bırakmalıdır. Boş odalardaki cihazların hiçbirisi çalışır vaziyette bırakılmamalıdır. Ampul kullanımında ise led ampuller tasarruflu ampullerin önüne geçti. Led ampuller tasarruflu ampullere göre yüzde 50 daha az elektrik harcıyor. Vatandaşlar ampul kullanımında da led ampulleri kullanarak tasarruf sağlayabilirler” dedi.

“Puantlı sistem ile yüzde 30 tasarruf edilebilir"

Puantlı sisteme geçen vatandaşların doğru uygulamalarla tasarruf edebileceklerini vurgulayan Saka, “Vatandaşlar elektrikten tasarruf yapmak istiyorlarsa en önemli yapmaları gereken şey elektrik tarifesinde puantlı (3 zamanlı) sisteme geçmeleridir. Bu sistemde gece saat 22.00’den sonra elektrik oldukça ucuz. Vatandaşlar büyük elektrik harcamasına neden olan çamaşır, bulaşık, fırın, şofben gibi işlemlerini saat 22.00’den sonraya ayarlayarak bayağı bir elektik tasarrufuna gidebilirler. Tabi vatandaşlar bu tasarrufu yapmak için hizmet aldığı elektrik dağıtım şirketine dilekçe ile başvurması gerekiyor. Ücretsiz olarak başvuran vatandaşlar puanlı sisteme geçerek bu uyarıları dikkate aldığında eski faturasına oranla yüzde 30 daha az elektrik kullanımı sağlayacaktır. Puantlı sistemde sabah 05.00 ile akşam 17.00’ye kadar normal elektrik tarifesi uygulanıyor. Akşam 17.00 ile 22.00 arasında elektriğin kilovatı biraz daha pahalıdır. Akşam 22.00 ile sabah 05.00 arasındaki elektrik kullanımı ise bu tarifenin yarısıdır. Vatandaşların bu sistemde elektriğin pahalı olduğu 17.00 ile 22.00 arasında elektriği kullanmaktan kaçınmalıdır. Vatandaşlar bir dilekçe ile bu sisteme ücretsiz olarak geçebilir. Ancak puantlı sisteme geçildikten sonra bu sistemin şartlarına uyum sağlanılmazsa elektrik faturaları eskiden daha fazla gelir” diye konuştu.

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