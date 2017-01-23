23 Ocak 2017 Pazartesi25 R.Ahir 1438
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  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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AK Parti'den ilk hamle! Başbakan belirleyecek

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AK Parti'de anayasa referandumu heyeti oluşturuldu.
AK Parti'den ilk hamle! Başbakan belirleyecek
AK Parti'den ilk hamle! Başbakan belirleyecek AK Parti'den ilk hamle! Başbakan belirleyecek AK Parti'den ilk hamle! Başbakan belirleyecek

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, parlamento muhabirleriyle düzenlediği sohbet toplantısında, AK Parti'de Anayasa referandum heyetinin oluşturulduğunu söyledi.

BAŞBAKAN BELİRLEYECEK

Heyetin, hem söylemi hem de sürecin nasıl işleyeceği konusundaki kampanya sürecini belirleyeceğini belirten Elitaş, heyette kimlerin olacağının henüz tespit edilmediğini, bunu AK Parti Genel Başkanı, Başbakan Binali Yıldırım'ın belirleyeceğini ifade etti.

Mustafa Elitaş, "Bizim anayasa değişiklik kanununun sonuçlarının ne olacağı ile ilgili meseleyi ifade etmemiz gerekiyor. Maddenin ne içerdiği belli, önemli olan bunu siyasi bir dille kamuoyuna anlatabilmek." dedi.

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