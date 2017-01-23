Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 37'si tutuklu 74 sanığın yargılanmasına bugün de devam edildi. Samsun 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce Cumhuriyet Savcısı İsa Fidan Konferans Salonu'nda görülen davanın 4'üncü duruşmasında, 'Terör örgütüne üye olmak' iddiasıyla yargılanan sanıklar suçlamaları kabul etmedi.
Cumhuriyet Savcısı dosyanın esasına ilişkin görüşünde sanıklardan M.Y., A.İ.Ö. ve M.B.'nin tutuklu kaldıkları süre dikkate alınarak tahliyelerini, etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde H.T., Y.K., O.Ş., A.G., F.G., T.Ş., ve F.K.'nin tahliyelerini, diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini, KHK hükümleri dikkate alınarak sanıkların mal varlıklarında tedbir ve adli kontrolün devamına karar verilmesini istedi.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan M.Y. ve F.G.'nin tahliyesine, İ.M.'nin 40 bin, Y.K.'nin 30 bin, H.T., O.Ş., M.B., M.K., A.D. ve E.K'nin 20 bin ile M.A.Ç., A.G., A.İ.Ö., T.Ş., G.D., F.K., S.B., A.Y., D.N., A.Ö. ve A.P.'nin 10 bin lira kefaletle tahliyelerine, diğer 16 sanığın tutukluluk hallerinin devamına, tüm sanıkların Bank Asya ve FETÖ ile bağlantısı olduğu düşünülen şirketlerdeki mal varlıkları hariç diğer mal varlıklarındaki tedbirlerin kaldırılmasına, tutuksuz sanıkların yurt dışına çıkış yasağı getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
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FETÖ/PDY davasında 21 tahliye
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 37'si tutuklu 74 sanığın yargılanmasına bugün de devam edildi. Samsun 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce Cumhuriyet Savcısı İsa Fidan Konferans Salonu'nda görülen davanın 4'üncü duruşmasında, 'Terör örgütüne üye olmak' iddiasıyla yargılanan sanıklar suçlamaları kabul etmedi.
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