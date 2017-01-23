23 Ocak 2017 Pazartesi25 R.Ahir 1438
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Trump imzaladı! ABD resmen çekildi

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Trump, ABD'nin Trans-Pasifik Ortaklığı'ndan çekilmesi kararını imzaladı.
Trump imzaladı! ABD resmen çekildi
Trump imzaladı! ABD resmen çekildi Trump imzaladı! ABD resmen çekildi Trump imzaladı! ABD resmen çekildi

ABD’nin görevi cuma günü Barack Obama’dan devralan 45. Başkan Donald Trump, ülkesinin Trans-Pasifik Ortaklığı’ndan (TPP) çekilmesi yönündeki başkanlık emirini imzaladığı belirtildi.

Trump, Eski Başkan Obama’nın “Dünya ekonomisinin kurallarının sadece Çin gibi ülkeler tarafından yazılmasına izin veremeyiz. Biz de bu kuralları yazanlardan olmalıyız” ifadeleriyle savunduğu Trans-Pasifik Anlaşması’nın ABD ekonomisine zarar vereceğini söylemişti.

Beyaz Saray sözcüsü Sean Spicer da geçen hafta yaptığı açıklamada söz konusu uygulamalar ile ilgili en kısa zamanda adımlar atacaklarını hatırlatmıştı.

Trans-Pasifik Ortaklığı'nda yer alan ülkeler:

Singapur, Brunei, Yeni Zelanda, Şili, ABD, Avusturalya, Peru, Vietnam, Malezya, Meksika, Kanada, Japonya

TRANS-PASİFİK ORTAKLIĞI NEDİR?

Trans-Pasifik Ortaklığı (İngilizce: Trans-Pacific Partnership (TPP)) veya Trans Pasifik Ortaklık Anlaşması (Trans Pacific Partnership Agreement (TPPA)), Pasifik Kıyıları'nda yer alan 12 ülke arasında yapılan bir ticaret anlaşmasıdır. Anlaşma yedi yıllık müzakereler sonucunda 4 Şubat 2016'da Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde imzalanmış olup henüz yürürlüğe girmek için onay beklenmektedir.

Sözleşme 30 fasılda ekonomik büyümeyi teşvik etmek, iş yaratma ve istihdamı desteklemek, yenilik, üretkenlik ve rekabet gücünü artırmak, yaşam standartlarını yükseltmek, imza sahibi ülkelerdeki yoksulluğu azaltmak ve şeffaflığı, iyi yönetim ile emek ve çevrenin korunmasını güçlendirmeyi hedeflemektedir. Ortaklık ticarette hem tarife dışı hem de tarife engellerini azaltacak ve bir yatırımcı-devlet anlaşmazlık çözümü mekanizması oluşturacak önlemleri içermektedir. (Wikipedia)

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