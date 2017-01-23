Bakanlık açıkladı! Onlara da aylık bağlanacak

Bakanlık tarafından, terör olaylarlarında yaralananlara aylık bağlanmasına ilişkin açıklama yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı terör olaylarından dolayı, 15 Temmuz dahil, yaralananlara aylık bağlanmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.



Açıklamada 23 Ocak 2017 tarihli ve 29 bin 957 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 684 sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname' ile 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimi dahil terör eylemlerinin bertaraf edilmesi veya terörle mücadele görevi sırasında yaralandığı halde ilgili mevzuata göre çalışma gücü kaybı esas alınarak malul sayılmadığından bazı kişilere aylık bağlanamadığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Bu yaralanmalarına bağlı olarak ortaya çıkan kalıcı rahatsızlıklarının 13/7/1953 tarihli ve 1053 sayılı Vazife Malullüklerinin Nevileri ile Dereceleri Hakkında Nizamnamede belirlenmiş rahatsızlıklardan olması halinde, söz konusu Nizamnameye göre tespit olunacak dereceleri esas alınarak aylık bağlanmasına imkan tanınmıştır" ifadeleri yer aldı.

AYLIK MİKTARLARI



Nizamname dereceleri ile bağlanacak aylıkların miktarı ise 1'inci derece aylık 2 bin 150 TL, 2'nci derece aylığın 2 bin TL, 3'üncü derece aylığın 1850 TL, 4'üncü derece aylığı 1700 TL, 5'inci derece aylığın 1550 ve 6'ncı derece aylığın 1404 TL olduğu belirtildi.

Açıklamada şöyle devam edildi:



"Ancak, bu kapsamda bağlanacak aylık tutarı, herhangi bir sigortalılık statüsüne tabi çalışmaları bulunanlar için mevcut hizmet süreleri esas alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak emeklilik aylığının yüzde 25 artırımlı tutarından, emeklilik aylığı almakta olanlar için ise almakta oldukları aylıkların yüzde 25 artırımlı tutarından az olamayacaktır.

Ayrıca, bu aylıklar ilgililerin çalışması halinde de ödenmeye devam olunacaktır ve vefatları halinde, 5510 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi esas alınarak hak sahiplerine (anne ve baba için herhangi bir şart aranmaksızın) ölüm aylığı olarak intikal ettirilecektir.

Öte yandan, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki terör eylemleri sebebiyle 23/1/2017 tarihinden önce yaralanmış kamu görevlileri ile er, erbaş ve güvenlik korucularından, aynı Kanun kapsamında vazife malullüğü aylığı bağlanamamış olanların; yaralanmalarına ilişkin olarak varsa daha önce alınmış sağlık kurulu raporu, yoksa yeni alacakları sağlık kurulu raporları ile Kurumumuza (İl Müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezleri ile Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına) başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Bu başvuru üzerine ilgili kamu kurumlarından istenilecek belgeler (Nakdi tazminat komisyon kararı, görev belgesi, olay yeri tespit tutanağı, adli ve idari tahkikat raporu, savcılık iddianamesi veya mahkeme kararı gibi) Kurumumuz tarafından temin edilerek oluşturulacak dosya çerçevesinde ilgililerin hak sahipliği durumu değerlendirilecektir."