23 Ocak 2017 Pazartesi25 R.Ahir 1438
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87 bin müslümanı yerlerinden ettiler

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Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar'da ordunun ekim ayından beri devam ettirdiği operasyonlarda en az 87 bin Rohingya'nın (Arakanlı Müslüman) yerinden edildiğini açıkladı.
87 bin müslümanı yerlerinden ettiler
87 bin müslümanı yerlerinden ettiler 87 bin müslümanı yerlerinden ettiler 87 bin müslümanı yerlerinden ettiler

BM İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi'nin (UNOCHA) haftalık raporuna göre, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara karşı şiddet olaylarında en az 21 bin kişi ülke içinde yerinden edilirken, tahmini 66 bin kişi de komşu ülke Bangladeş'e kaçtı.

"ULUSLARARASI YETKİLİLER BAZI BÖLGELERE HALEN SOKULMUYOR"

Raporda, Arakan eyaletinin kuzeyindeki birçok bölgede insani yardım faaliyetlerinin yeniden başlatıldığı ancak Myanmar hükümetinin halen uluslararası yetkililerin bazı bölgelere girişine izin vermediği aktarıldı.

VATANDAŞLIKLARI ELLERİNDEN ALINMIŞTI

Myanmar'da 1982 yılında çıkan bir yasayla Arakanlı Müslümanların vatandaşlıkları elinden alınmıştı. Yasa, Arakanlı Müslümanları vatansız hale getirirken, seyahat özgürlüğü, temel eğitim ve sağlık hizmetlerinden yararlanma ve mülkiyet dokunulmazlığı gibi temel haklarını da kaldırmıştı.

DÜNYANIN EN ÇOK ZULÜM GÖREN HALKI

BM, Arakanlı Müslümanları "dünyanın en çok zulüm gören halkı" olarak tanımlıyor. 

Arakan eyaletinde sınır karakollarına düzenlenen saldırıların ardından başlayan güvenlik operasyonları ve şiddet dalgasında 17'si güvenlik görevlisi olmak üzere 101 kişi hayatını kaybetmişti. Rohingya dayanışma grupları, operasyonların başlamasından bu yana eyalette 400 Arakanlı Müslümanın öldüğünü belirtirken, Myanmar hükümeti 86 "saldırganın" öldürüldüğünü savunmuştu.

Eyalette, 2012 yılında Budistler ile Müslümanlar arasında çıkan şiddet olaylarında çoğu Müslüman çok sayıda kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmiş, binlerce Müslüman bölgeyi terk etmek zorunda kalmıştı.

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