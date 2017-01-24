AK Parti ve MHP ortak hükümet mi kuracak?

AK Parti, “başkanlık sistemi” hedefini hayata geçirecek anayasa değişikliğinin Meclis’te kabul edilmesinin ardından, referandum kampanyasında izleyeceği yol haritasını şekillendirmek için kolları sıvadı. Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında yarın toplanacak MKYK’da referandum çalışmalarının bütün boyutlarıyla ele alınması ve kampanya sürecinde, “beyin takımı” olarak çalışacak bir heyetin kurulması bekleniyor.

Yıldırım, yarın önce il başkanlarıyla bir araya gelecek. Akşam da partisinin kongreden sonraki en üst karar organı olan MKYK’yı toplayacak. MKYK’da referandum sürecine ilişkin çalışmalar masaya yatırılacak. Bu kapsamda Ak Parti’de referandum sürecinde, “beyin takımı” olarak görev yapacak bir heyetin oluşturulması bekleniyor. Bakanlar, genel başkan yardımcıları ve grup yöneticilerinin de yer alması beklenen heyet, kabul edilen Anayasa değişikliğinin siyasi bir dille ve en anlaşılacak şekilde halka nasıl anlatılacağını esas alarak propaganda çalışmalarında kullanılacak slogan ve söylemleri şekillendirecek.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisinin de sahada olacağına ilişkin açıklamaları doğrultusunda, propaganda programını Cumhurbaşkanlığı ile koordineli gitmesine yönelik çalışmalar yapacak. AK Parti kurmayları, konunun MKYK’da ele alınacağını nihai aşamada da heyette görev alacak isimlerin Başbakan tarafından netleştirileceğini ifade etti.



Bu arada AK Parti’de referandum için 9 Nisan tarihi ağırlıklı olarak telaffuz edilmeye başlandı. Parti kurmayları, 26 Mart ve 2 Nisan tarihlerine göre hava koşullarının normalleşmesi açısından 9 Nisan’ın daha uygun olacağını ifade ederken, TBMM Başkanlığı da henüz 21 Ocak’ın ilk saatlerinde kabul edilen 18 maddelik anayasa değişikliği paketinin onay için Cumhurbaşkanlığı’na sevkini yapmadı. TBMM yetkilileri kabul edilen kanunun okuma ve redaksiyon işlemlerinin henüz sürdüğünü belirtirken, kulislerde, Cumhurbaşkanı’nın 15 günlük inceleme süresi de dikkate alınarak referandumun istenilen tarihe denk düşürülebilmesi amacıyla sevk işleminin ağırdan alındığı konuşuluyor. Kanunun sevki için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yurtdışından dönüşünün bekleneceği ifade ediliyor. Erdoğan’ın 15 günlük inceleme süresinin ne kadarını kullanacağının da tercih edilen tarihe göre değişeceği kaydediliyor.

Meclis 1 ay önce tatile girecek

Ak Parti, milletvekillerinin imzaları ve oylarıyla sahip çıktıkları teklifin propaganda çalışmalarında aktif rol alabilmesi için, referandum tarihinden 4 ya da 5 hafta önce Meclis’i tatile sokmayı planlıyor. Edinilen bilgiye göre grup yönetimi, 7 Şubat’ta yeniden toplanacak Meclis’ten, referandum tatiline kadarki sürede geçirilecek öncelikli düzenlemeleri belirledi. Buna göre, “Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı, Sermaye Piyasası Kanunu’nda değişiklik tasarısı, ‘Ahilik Fonu’nun kurulmasını da içerecek bir torba kanun tasarısı”nın referandum öncesi Meclis’ten geçirilmesi planlanıyor.

Kulislerde ‘kabine revizyonu’ iddiaları

Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliğinin AK Parti ve MHP’nin desteğiyle Meclis’ten geçirilmesinin ardından, başkent siyasi kulisleri yeniden, “kabine revizyonu” iddialarıyla dalgalanmaya başladı.

2019'un provası yapılıyor

Özellikle Meclis grubuna göre getirilen yeni sisteme daha soğuk baktığı öne sürülen MHP tabanına yönelik olarak referandum öncesi yapılacak bir kabine revizyonu ile MHP’den isimlerin hükümete alınabileceği ifade edilirken, kulislerde bu çerçevede bir başbakan yardımcılığı ve en az dört bakanlığın MHP’lilere verilebileceği, revizyon kapsamında Ak Parti içinde “performansı düşük” bulunan bazı bakanların da kabine dışında bırakılabileceği öne sürülüyor.

AK Partili etkili bir kurmay da Milliyet’e konuyla ilgili olarak, “Bu işin artısı da eksisi de olabilir. Yetkili kurullarımızda bunun değerlendirmesi yapılabilir. Eğer bu yönde bir kabine revizyonu gerçekleştirilirse bu (2019’un provası yapılmak isteniyor) anlamına gelir” değerlendirmesini yaptı.