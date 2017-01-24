24 Ocak 2017 Salı25 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:45Güneş 08:15Öğle 13:23İkindi 15:54Akşam 18:18Yatsı 19:42
    • 3°C Adana
    • 0°C Adıyaman
    • -4°C Afyon
    • 0°C Ağrı
    • -8°C Amasya
    • -12°C Ankara
    • 5°C Antalya
    • -8°C Artvin
    • 7°C Aydın
    • 0°C Balıkesir
  • BIST: 83.048 -0.02
  • Altın: 146,881 0.24
  • Dolar: 3,7605 -0.81
  • Euro: 4,0391 -0.24

AK Parti ve MHP ortak hükümet mi kuracak?

»
AK Parti ve MHP ortak hükümet mi kuracak?
AK Parti, başkanlık sistemi hedefini hayata geçirecek anayasa değişikliğinin Meclis’te kabul edilmesinin ardından, referandum kampanyasında izleyeceği yol haritasını da belirledi.
AK Parti ve MHP ortak hükümet mi kuracak? AK Parti ve MHP ortak hükümet mi kuracak? AK Parti ve MHP ortak hükümet mi kuracak?

AK Parti, “başkanlık sistemi” hedefini hayata geçirecek anayasa değişikliğinin Meclis’te kabul edilmesinin ardından, referandum kampanyasında izleyeceği yol haritasını şekillendirmek için kolları sıvadı. Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında yarın toplanacak MKYK’da referandum çalışmalarının bütün boyutlarıyla ele alınması ve kampanya sürecinde, “beyin takımı” olarak çalışacak bir heyetin kurulması bekleniyor.

Yıldırım, yarın önce il başkanlarıyla bir araya gelecek. Akşam da partisinin kongreden sonraki en üst karar organı olan MKYK’yı toplayacak. MKYK’da referandum sürecine ilişkin çalışmalar masaya yatırılacak. Bu kapsamda Ak Parti’de referandum sürecinde, “beyin takımı” olarak görev yapacak bir heyetin oluşturulması bekleniyor. Bakanlar, genel başkan yardımcıları ve grup yöneticilerinin de yer alması beklenen heyet, kabul edilen Anayasa değişikliğinin siyasi bir dille ve en anlaşılacak şekilde halka nasıl anlatılacağını esas alarak propaganda çalışmalarında kullanılacak slogan ve söylemleri şekillendirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisinin de sahada olacağına ilişkin açıklamaları doğrultusunda, propaganda programını Cumhurbaşkanlığı ile koordineli gitmesine yönelik çalışmalar yapacak. AK Parti kurmayları, konunun MKYK’da ele alınacağını nihai aşamada da heyette görev alacak isimlerin Başbakan tarafından netleştirileceğini ifade etti. 

Bu arada AK Parti’de referandum için 9 Nisan tarihi ağırlıklı olarak telaffuz edilmeye başlandı. Parti kurmayları, 26 Mart ve 2 Nisan tarihlerine göre hava koşullarının normalleşmesi açısından 9 Nisan’ın daha uygun olacağını ifade ederken, TBMM Başkanlığı da henüz 21 Ocak’ın ilk saatlerinde kabul edilen 18 maddelik anayasa değişikliği paketinin onay için Cumhurbaşkanlığı’na sevkini yapmadı. TBMM yetkilileri kabul edilen kanunun okuma ve redaksiyon işlemlerinin henüz sürdüğünü belirtirken, kulislerde, Cumhurbaşkanı’nın 15 günlük inceleme süresi de dikkate alınarak referandumun istenilen tarihe denk düşürülebilmesi amacıyla sevk işleminin ağırdan alındığı konuşuluyor. Kanunun sevki için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yurtdışından dönüşünün bekleneceği ifade ediliyor. Erdoğan’ın 15 günlük inceleme süresinin ne kadarını kullanacağının da tercih edilen tarihe göre değişeceği kaydediliyor. 

Meclis 1 ay önce tatile girecek

Ak Parti, milletvekillerinin imzaları ve oylarıyla sahip çıktıkları teklifin propaganda çalışmalarında aktif rol alabilmesi için, referandum tarihinden 4 ya da 5 hafta önce Meclis’i tatile sokmayı planlıyor. Edinilen bilgiye göre grup yönetimi, 7 Şubat’ta yeniden toplanacak Meclis’ten, referandum tatiline kadarki sürede geçirilecek öncelikli düzenlemeleri belirledi. Buna göre, “Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı, Sermaye Piyasası Kanunu’nda değişiklik tasarısı, ‘Ahilik Fonu’nun kurulmasını da içerecek bir torba kanun tasarısı”nın referandum öncesi Meclis’ten geçirilmesi planlanıyor.

Kulislerde ‘kabine revizyonu’ iddiaları

Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliğinin AK Parti ve MHP’nin desteğiyle Meclis’ten geçirilmesinin ardından, başkent siyasi kulisleri yeniden, “kabine revizyonu” iddialarıyla dalgalanmaya başladı.

2019'un provası yapılıyor

Özellikle Meclis grubuna göre getirilen yeni sisteme daha soğuk baktığı öne sürülen MHP tabanına yönelik olarak referandum öncesi yapılacak bir kabine revizyonu ile MHP’den isimlerin hükümete alınabileceği ifade edilirken, kulislerde bu çerçevede bir başbakan yardımcılığı ve en az dört bakanlığın MHP’lilere verilebileceği, revizyon kapsamında Ak Parti içinde “performansı düşük” bulunan bazı bakanların da kabine dışında bırakılabileceği öne sürülüyor.

AK Partili etkili bir kurmay da Milliyet’e konuyla ilgili olarak, “Bu işin artısı da eksisi de olabilir. Yetkili kurullarımızda bunun değerlendirmesi yapılabilir. Eğer bu yönde bir kabine revizyonu gerçekleştirilirse bu (2019’un provası yapılmak isteniyor) anlamına gelir” değerlendirmesini yaptı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
AK Parti ve MHP ortak hükümet mi kuracak?AK Parti ve MHP ortak hükümet mi kuracak?AK Parti, başkanlık sistemi hedefini hayata geçirecek anayasa değişikliğinin Meclis’te kabul edilmesinin ardından, referandum kampanyasında izleyeceği yol haritasını da belirledi.
Tanzanya'dan uyardı! İtibar etmeyinTanzanya'dan uyardı! İtibar etmeyinCumhurbaşkanı Erdoğan, Tanzanya'daki iş forumunda konuşma yaptı.
HDP'den CHP'nin 'hayır' kampanyasına tepki!HDP'den CHP'nin 'hayır' kampanyasına tepki!HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, CHP’nin referandum sürecinde yapacağı 'Hayır' kampanyasını eleştirerek, "CHP, 100 yıllık statükoyu korumak için ’Hayır’ diyor. Değişikliği yapmak isteyenler de ülkeyi 200 yıl geriye götürmek istiyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor-CANLICumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor-CANLICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Darüsselam'daki temasları kapsamında Tanzanya'da konuşuyor.
Bakanlar Kurulu toplantısı Çankaya'da başladıBakanlar Kurulu toplantısı Çankaya'da başladıBakanlar Kurulu toplantısı Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde başladı.
Mehmet Metiner’den Devlet Bahçeli’ye övgü ve teşekkürMehmet Metiner’den Devlet Bahçeli’ye övgü ve teşekkürAK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, Anayasa değişiklik teklifine verdiği destekten ötürü MHP lideri Devlet Bahçeli’ye teşekkür etti: “Bahçeli olmamış olsaydı Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifi asla Meclis’ten geçemezdi.”
  • Bahçeli'den teşkilata talimat gibi açıklama23 Ocak 2017 Pazartesi 09:01
  • Bahçeli'den referandum açıklaması22 Ocak 2017 Pazar 15:06
  • Başbakan Yıldırım: Bahçeli'yle tarihi anları inşa ettik22 Ocak 2017 Pazar 14:30
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump yorumu: Kulağımıza bazı söylemler geliyor...22 Ocak 2017 Pazar 12:52
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan meydanlara inecek mi?22 Ocak 2017 Pazar 11:18
  • Karamollaoğlu: Meclisten geçen şekliyle mahsurlu22 Ocak 2017 Pazar 09:47
  • Yeni anayasa için söz artık millette22 Ocak 2017 Pazar 08:54
  • Siyasi partilerin üye sayıları22 Ocak 2017 Pazar 08:45
  • Başbakan yeni anayasa için tarih verdi22 Ocak 2017 Pazar 08:34
  • Dışişlerinden AB'nin FETÖ raporu haberlerine tepki21 Ocak 2017 Cumartesi 16:33
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri