Terör örgütü YPG'den Astana açıklaması

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG’den, dün Kazakistan’ın başkentinde başlayan görüşmelerle ilgili yapılan açıklamada, “Astana’daki konferansın sonucu olacak hiçbir karara uymayacağız” dendi.
“Görüşmelere katılan tarafların ve onların hamisi olan ülkelerin Suriye’deki ciddi krizin bir parçası olduğunu ve Suriye halkının ihtiyaç duyduğu kararlar alamayacağını düşünüyoruz” ifadelerine yer verilen açıklamada, krizin çözümü için ‘Suriye’de yaşayan tüm halk ve mezheplerin temsilcilerinin’ katılımıyla bir toplantının yapılması gerektiği belirtildi.