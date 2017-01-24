24 Ocak 2017 Salı25 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:45Güneş 08:15Öğle 13:23İkindi 15:54Akşam 18:18Yatsı 19:42
    • 3°C Adana
    • 0°C Adıyaman
    • -4°C Afyon
    • 0°C Ağrı
    • -8°C Amasya
    • -12°C Ankara
    • 5°C Antalya
    • -8°C Artvin
    • 7°C Aydın
    • 0°C Balıkesir
  • BIST: 83.048 -0.02
  • Altın: 146,881 0.24
  • Dolar: 3,7605 -0.81
  • Euro: 4,0391 -0.24

Terör örgütü YPG'den Astana açıklaması

»
YPG, Astana’daki Suriye görüşmelerinde kabul edilecek kararlara uymayacaklarını duyurdu.
Terör örgütü YPG'den Astana açıklaması
Terör örgütü YPG'den Astana açıklaması Terör örgütü YPG'den Astana açıklaması Terör örgütü YPG'den Astana açıklaması

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG’den, dün Kazakistan’ın başkentinde başlayan görüşmelerle ilgili yapılan açıklamada, “Astana’daki konferansın sonucu olacak hiçbir karara uymayacağız” dendi.

“Görüşmelere katılan tarafların ve onların hamisi olan ülkelerin Suriye’deki ciddi krizin bir parçası olduğunu ve Suriye halkının ihtiyaç duyduğu kararlar alamayacağını düşünüyoruz” ifadelerine yer verilen açıklamada, krizin çözümü için ‘Suriye’de yaşayan tüm halk ve mezheplerin temsilcilerinin’ katılımıyla bir toplantının yapılması gerektiği belirtildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Trump'tan dünya ekonomisini sarsacak karar!Trump'tan dünya ekonomisini sarsacak karar!ABD Başkanı Donald Trump, Trans-Pacific Partnership ticaret anlaşmasını (TPP) geri çekilmek üzere bir yönetici emri imzaladı.
Terör örgütü YPG'den Astana açıklamasıTerör örgütü YPG'den Astana açıklamasıYPG, Astana’daki Suriye görüşmelerinde kabul edilecek kararlara uymayacaklarını duyurdu.
ABD'den kritik Kudüs açıklamasıABD'den kritik Kudüs açıklamasıBeyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması konusunda, 'Henüz verilmiş bir kararımız yok. İlgili tüm taraflarla görüşeceğiz' dedi.
Büyük tehlike! Milyonlarca kişi susuz kaldıBüyük tehlike! Milyonlarca kişi susuz kaldıSuriye'nin Şam ve Halep kentleri ile civarında güvenlik, teknik sorunlar nedeniyle milyonlarca kişinin suya erişemediği belirtildi.
Trump imzaladı! ABD resmen çekildiTrump imzaladı! ABD resmen çekildiTrump, ABD'nin Trans-Pasifik Ortaklığı'ndan çekilmesi kararını imzaladı.
ABD’nin, Türkiye’yi yalnız bıraktığı ortaya çıktıABD’nin, Türkiye’yi yalnız bıraktığı ortaya çıktıABD'nin Fırat Kalkanı’na şu ana kadar yeterince destek vermediği ortaya çıktı.
  • Trump'ı koruyan Amerikan gizli servisinin sahte kol taktiği!23 Ocak 2017 Pazartesi 12:34
  • Barzani'den Kürdistan TEHDİDİ!23 Ocak 2017 Pazartesi 12:00
  • Dünyanın en büyük iç göç hareketi başladı23 Ocak 2017 Pazartesi 10:45
  • İki eşli Gambiya Başkanı Barrow eş tercihi yapacak23 Ocak 2017 Pazartesi 09:59
  • Al Masdar: Bağdadi hava saldırısında yaralandı23 Ocak 2017 Pazartesi 08:52
  • Trump ilk görüşmesini gerçekleştirdi23 Ocak 2017 Pazartesi 07:21
  • İsrail istihbaratından Netenyahu'ya uyarı!22 Ocak 2017 Pazar 22:41
  • ABD, Türkiye'nin burnunun dibinde üs kuruyor22 Ocak 2017 Pazar 16:52
  • Şireki: Türkiye 17-45 yaş arası Suriyelileri sınır dışı etsin22 Ocak 2017 Pazar 09:12
  • Trump'tan şaşırtan Irak açıklaması22 Ocak 2017 Pazar 09:07
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri