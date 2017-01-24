24 Ocak 2017 Salı25 R.Ahir 1438
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Referandum için mevsimin normalleşmesi beklenecek

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Referandum için mevsimin normalleşmesi beklenecek
Hava şartlarının yaratabileceği olumsuzlukları yaşamamak için Anayasa referandum tarihinin olabildiğince geç bir tarihe atılması düşünülüyor.
Referandum için mevsimin normalleşmesi beklenecek Referandum için mevsimin normalleşmesi beklenecek Referandum için mevsimin normalleşmesi beklenecek

Partili Cumhurbaşkanlığı sistemi getiren Anayasa değişikliğinde yol haritası netleşiyor.

TBMM’de hazırlıkları tamamlanan Anayasa değişikliğine dair 6771 sayılı yasa Cumhurbaşkanı’nın Afrika gezisinden dönmesinin ardından onayına sunulacak.

Propaganda süresinin kış aylarına denk gelmesi durumunda mevsimden kaynaklanan zorlukların kazalara yol açması istenmediğinden ve daha rahat bir propaganda süreci geçirilmesi istendiğinden referandum tarihinin olabildiğince geç bir tarihe atılması için çaba harcanıyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, mevsimin normalleşmesini beklediklerini söyledi. Bunun için de yasayı bekletebilecek sürelerin sonuna kadar kullanılması gündemde.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın cuma günü Türkiye’ye gelmesi ve yasanın Cumhurbaşkanlığı’na hemen gönderilmesi durumunda 15 günlük onay süresi de beklenirse referandum için 16 Nisan tarihi öne çıkıyor. Elitaş, tarihin 16 Nisan’ı geçmeyeceğini belirtti.

REFERANDUM HEYETİ

Elitaş referandum için parti içi bir heyet oluşturulacağını, bu heyetin referandum propaganda süreci ve siyasi söyleme ilişkin tespitler yapacağını söyledi.

"SÖZ DE KARAR DA MİLLETİN"

Heyetin kimlerden oluşacağı henüz belli değil. Her seçimde ve referandumda farklı şarkı ve slogan kullanan AK Parti’de henüz şarkı ve slogan seçimi yapılmadı. Ancak, “Söz de karar da milletin” sloganı öne çıkıyor.

Gazetecilerin, referandum sürecinde Cumhurbaşkanı ile MHP’lilerin birlikte propaganda kürsüsüne çıkıp çıkmayacağı sorularını yanıtlayan Elitaş, her partinin kendi çalışmasını yapacağını, Cumhurbaşkanı ile AK Parti’nin de ortak propaganda çalışması yapmayacağını kaydetti.

2019 PROVASI

Referandum öncesinde MHP’li bakanların kabineye girip girmeyeceği konusunda netlik olmadığını söyleyen Elitaş, “Performansı düşük olan bakanlar olabileceğini, bunların referandumda olumsuz etkisi olmaması için bir değişiklik yapılabileceğini, yeni sistemin ittifakları gündeme getirebileceğini, bu değişikliğin de 2019’un provası olabileceğini” anlattı.

Habertürk

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