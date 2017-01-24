24 Ocak 2017 Salı25 R.Ahir 1438
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  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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Arda Turan Emre Çolak'ı tiye aldı

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Arda Turan Emre Çolak'ı tiye aldı
Barcelona'nın yıldızı Arda Turan kendisi gibi İspanya'da top koşturan arkadaşı Emre Çolak'ın dövmesiyle dalga geçti.
Arda Turan Emre Çolak'ı tiye aldı Arda Turan Emre Çolak'ı tiye aldı Arda Turan Emre Çolak'ı tiye aldı

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona forması giyen Arda Turan ve Deportivo La Coruna'nın formda ismi Emre Çolak bir araya geldi. Çok yakın arkadaş oldukları bilinen ikili, buluşma esnasında sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla takipçilerine eğlenceli anlar yaşattı.


 
 
Arda Turan'ın evinde buluşan iki eski Galatasaraylı milli yıldız hasret giderdi. Bu anları Instagram'dan paylaşan Arda Turan, Emre Çolak'a takılmadan edemedi.
 


 
Instagram hesabından Emre Çolak'ın fotoğraflarını paylaşan Arda, yakın arkadaşının 'One' yazılı dövmesini 'Nasıl yaratıcı' notuyla paylaşarak espri yaptı. Fotoğrafının çekildiğinden habersiz olan Emre Çolak'ın dövmesine yüzlerce yorum yağdı.

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