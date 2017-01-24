24 Ocak 2017 Salı25 R.Ahir 1438
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  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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İstanbul'a ÖNEMLİ UYARI! Geliyor

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İstanbul'a ÖNEMLİ UYARI! Geliyor
Meteoroloji günler öncesinden kar yağışı için İstanbul'u uyardı. Yarın başlayacak olan kar günlerce devam edecek.
İstanbul'a ÖNEMLİ UYARI! Geliyor İstanbul'a ÖNEMLİ UYARI! Geliyor İstanbul'a ÖNEMLİ UYARI! Geliyor

Meteoroloji kar yağışı için İstanbul'u uyardı. Meteoroloji'nin açıklamasına göre yarın başlayacak olan kar günlerce devam edecek ve yüksek kesimlerde 15 santime kadar ulaşacak. 

Çarşamba günü yağmur şeklinde gerçekleşecek yağışlar, öğle saatlerinde Çatalca-Silivri hattından itibaren kar yağışına dönüşecek. 
Akşam saatlerinden itibaren ise kar yağışı tüm kenti etkisi altına alacak. 

Çarşamba gündüz saatlerinde hava sıcaklığı en az 3, en fazla 5 derece olarak hissedilecek. Çarşamba günü ayrıca, kuzey-kuzeydoğu yönünden saatteki hızı 30-60 kilometreye ulaşan kuvvetli rüzgar esecek.

KAR İÇİN GÜN VERİLDİ

İstanbul'da kar yağışı perşembe, cuma ve cumartesi günleri aralıklı olarak devam edecek. Hava sıcaklıkları perşembe günü en düşük 1 en yüksek 3, cuma günü en düşük eksi 2, en yüksek 2, cumartesi günü en düşük eksi 3, en yüksek 3 derece olması bekleniyor.

Çarşamba'dan itibaren Trakya, İç ve Doğu Anadolu bölgelerinde de kar yağışının etkisini göstermesi bekleniyor. 

Kar yağışı Cuma gününden itibaren Trakya'yı terk ederken İstanbul'da Pazar gününe kadar sürmesi tahmin ediliyor.

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