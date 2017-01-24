Trump'tan dünya ekonomisini sarsacak karar!

ABD Başkanı Donald Trump, Trans-Pacific Partnership ticaret anlaşmasını (TPP) geri çekilmek üzere bir yönetici emri imzaladı.

Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda “Ticarette, ülkemiz için potansiyel bir felaket olan Trans-Pasifik Anlaşması’ndan çekilme niyetimize ilişkin bir tebliğ yayımlatacağım. Bunun yerine iş ve sanayiyi Amerika’ya döndürecek adil, ikili ticaret anlaşmaları yapmaya çalışacağız. Enerjide, milyonlarca yüksek ücretli iş imkanı doğuran, kaya gazı ve temiz kömür de dahil olmak üzere yerli enerji üretiminde istihdamı öldüren sınırlamaları iptal edeceğim. Göçte, Çalışma Bakanlığı’na Amerikan iş gücünü baltalayan bütün vize ihlallerini araştırması talimatı vereceğim.” demişti.

TRUMP EMRİ VERDİ! İPTAL EDİLDİ

20 Ocak Cuma günü koltuğuna oturan ABD'ni yeni Başkanı Trump işine çok hızlı başladı. Ve Trump daha önce dediği ekonmi yaptırımlarından Trans-Pacific Partnership ticaret anlaşmasını (TPP) geri çekilmek üzere bir yönetici emri imzaladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Trans-Pasifik Ortaklığı (TPP) ticaret anlaşmasından ABD'nin çekilmesi için başkanlık emri (executive order) imzaladığını duyurdu.

KÖTÜ ANLAŞMA

Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında, Trump, seçim kampanyasında vadettiği üzere, Asya-Pasifik bölgesinde toplam 12 ülkenin dahil olduğu TPP anlaşmasından ABD'nin çekilmesi için bir başkanlık emri imzaladı.

Trump, TPP'in "Kötü bir anlaşma" olduğunu ifade ederek, ABD'nin TPP'den ayrılması konusunda, "Bunu uzun süredir konuşuyorduk. Az önce gerçekleştirdiğimiz icraat Amerikalı işçiler için önemli." ifadesini kullandı.

TPP anlaşması ABD'nin eski başkanı Barack Obama tarafından iki yıl boyunca müzakere edilmiş, ancak ABD Kongresi tarafından onaylanmamıştı.