24 Ocak 2017 Salı25 R.Ahir 1438
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Kenan Sofuoğlu 3 hafta pistlerden uzak kalacak

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Kenan Sofuoğlu 3 hafta pistlerden uzak kalacak
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde antrenman yaptığı sırada kaza geçiren ve sağ el bilek eklem bölgesinde kırık oluşan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, 3 hafta pistlerden uzak kalacak.
Kenan Sofuoğlu 3 hafta pistlerden uzak kalacak Kenan Sofuoğlu 3 hafta pistlerden uzak kalacak Kenan Sofuoğlu 3 hafta pistlerden uzak kalacak

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde antrenman yaptığı sırada kaza geçiren ve sağ el bilek eklem bölgesinde kırık oluşan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, 3 hafta pistlerden uzak kalacak.

Kenan Sofuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçirdiği kazanın ardından MR sonuçlarını hem İtalya'da bulunan Kawasaki Puccetti'nin hem de Osmanlıspor'un takım doktorlarına gönderdiğini ve tedavi sürecini ameliyat olmadan geçirmesi kararının alındığını aktardı.

Ameliyat edilmesi halinde 6 hafta iyileşme sürecine ihtiyaç duyacağını anlatan milli motosikletçi, tedavi sürecini ameliyatsız sürdüreceğini, bu nedenle 3 hafta süreyle antrenmana çıkamayacağını ifade etti.

2016 Dünya Supersport Şampiyonası'nda, kariyerinin 5. şampiyonluğunu kazanan Kenan Sofuoğlu, 26 Şubat'ta Avustralya'da başlayacak yeni sezon öncesi sağlık durumunun tekrar değerlendirileceğini belirterek, eldiveninin içerisine yerleştirilecek destekleyici özel bir parça ile yarışlara katılacağını kaydetti. 

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