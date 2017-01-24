İngiltere'yi rezil eden olay! May cevap veremedi

Nükleer silah sistemi Trident kapsamında, boş bir füzenin fırlatılma denemesinin başarısız olduğunun ortaya çıkması, İngiltere’de tartışmaya sebep oldu.

Margaret Thatcher hükümeti tarafından 1980'lerde, İngiltere'nin 1960'lardan itibaren kullandığı Polaris füze sistemine alternatif olarak geliştirilmeye başlanan ve 1990'larda kullanılabilir hale gelen Trident sistemiyle ilgili tartışma, Sunday Times gazetesinin başarısız deneme girişimini haberleştirmesiyle başladı.

AFRİKA YERİNE ABD'YE DOĞRU GİTTİ

BBC Türkçe'deki habere göre, haziran ayında Florida açıklarında bir nükleer denizaltıdan deneme amaçlı olarak fırlatılan boş bir Trident füzesi, Afrika'nın batı kıyısındaki hedefi yerine, ABD'ye doğru gitti.

SUNUCU 4 KEZ SORDU, MAY CEVAP VERMEDİ

Pazar günü BBC'de gazeteci Andrew Marr'ın programına konuk olan May, başarısız deneme girişiminden haberi olup olmadığına dair dört kez sorduğu soruya net bir cevap vermedi.

CORBYN: BİR FÜZENİN YANLIŞ YÖNE GİRMESİ FECİ BİR HATADIR

Muhalefetteki İşçi Partisi ve SNP hükümete, konuyla ilgili milletvekillerine tam bir açıklamada bulunma çağrısı yaparken, İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn bu haberlerin ciddi bir tartışmayı ihtiyaç haline getirdiğini belirterek "Bir füzenin yanlış bir yöne gitmesi oldukça feci bir hatadır" dedi.