24 Ocak 2017 Salı25 R.Ahir 1438
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Sarıhummadan 4 günde 35 kişi öldü

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Brezilya'daki sarıhumma salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 35'e yükseldi.
Sarıhummadan 4 günde 35 kişi öldü
Sarıhummadan 4 günde 35 kişi öldü Sarıhummadan 4 günde 35 kişi öldü Sarıhummadan 4 günde 35 kişi öldü

 

Minas Gerais Eyaleti Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, sarıhumma şüphesiyle 83 ölüm vakasının araştırıldığı ve bunlardan 32'sinin kesin olarak söz konusu hastalık nedeniyle yaşamını yitirdiğinin belirlendiğini  duyurdu.

Açıklamada, eyalette son 4 günde şüpheli sarıhumma şüpheli vaka  sayısının 272'den 391'e, incelemeler sonucu kesinleşen vaka sayısının 47'den  58'e, şüpheli ölümlerin 71'den 83'e, kesin ölü sayısının ise 25'ten 32'ye  yükseldiği ifade edildi.

Minas Gerais'te kesinleşen sarıhummadan ölümlerin 13 yerleşim  biriminde görüldüğü aktarılan açıklamada, salgının yayılma alanıyla ilgili  araştırmaların sürdüğü bilgisine de yer verildi.

Sao Paulo'daki sarıhumma vakaları

Sao Paulo Eyaleti Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise  incelenen 13 vakadaki 3 ölümün kesin olarak sarıhumma kaynaklı olduğu, 3 ölümle  ilgili incelemelerin devam ettiği kaydedildi.

Sao Paulo'da salgından etkilenenlerin tamamının son aylarda Minas  Gerais'e gidip geldiğinin belirlendiği bildirilen açıklamada, bu eyalete seyahat  etmeyecek ya da Sao Paulo'nun risk altındaki kuzey bölgelerinde yaşamayan  kişilerin aşı yaptırmalarına gerek olmadığı vurgulandı.

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