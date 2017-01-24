İhracatla fiyatlar yüzde 50 arttı

Türkiye limon üretiminin yüzde 65'ini gerçekleştiren Mersin'in Erdemli ilçesinde ihracatla birlikte gelen fiyat artışı çiftçileri sevindirdi. 1-1,20 TL seviyesindeki limonun fiyatı yaklaşık yüzde 50'lik artarak 1,50-1,70 seviyesine çıktıç
İhracat firmalarının limon alımıyla birlikte fiyatların hızla yükseldiğini belirten Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, çiftçinin bu durumdan memnun olduğunu kaydetti.
Temennilerinin ihracat kapılarının tamamen açılması olduğunu ifade eden Şahin, "Umarız daha çok ihracat olur. Çiftçimizde, ihracatçımız da bu durumdan faydalanır" diye konuştu.
Şahin, ilçedeki üretimin yarısından fazlasının ihraç edildiğini de söyledi.