24 Ocak 2017 Salı25 R.Ahir 1438
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  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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İhracatla fiyatlar yüzde 50 arttı

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İhracatla fiyatlar yüzde 50 arttı
Erdemli'de ihracatçı firmalarının alım yapmaya başlamasıyla limon fiyatları yüzde 50 civarında arttı.
İhracatla fiyatlar yüzde 50 arttı İhracatla fiyatlar yüzde 50 arttı İhracatla fiyatlar yüzde 50 arttı

Türkiye limon üretiminin yüzde 65'ini gerçekleştiren Mersin'in Erdemli ilçesinde ihracatla birlikte gelen fiyat artışı çiftçileri sevindirdi. 1-1,20 TL seviyesindeki limonun fiyatı yaklaşık yüzde 50'lik artarak 1,50-1,70 seviyesine çıktıç

İhracat firmalarının limon alımıyla birlikte fiyatların hızla yükseldiğini belirten Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, çiftçinin bu durumdan memnun olduğunu kaydetti.

Temennilerinin ihracat kapılarının tamamen açılması olduğunu ifade eden Şahin, "Umarız daha çok ihracat olur. Çiftçimizde, ihracatçımız da bu durumdan faydalanır" diye konuştu.

Şahin, ilçedeki üretimin yarısından fazlasının ihraç edildiğini de söyledi.

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